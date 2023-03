PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Mercurio entra hoy en tu primera casa del Zodiaco, derramando encanto sobre tu palabra y sobre tu persona. Estás en tu mejor momento para llevar a cabo conferencias, hablar en público, relacionarte con personas que te den y no te quiten. Tu personalidad será una de impacto, especialmente al expresarte. Números de suerte: 3, 47, 39.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Hazte pagar bien ya que te lo mereces. Dinero es lo que necesitas en estos momentos por lo que aprovecha que Mercurio se mueve hacia tu segunda casa para hacer uso de tu palabra y lograr tus objetivos. No sigas esperando por lo que te han estado prometiendo y exige ahora lo que por derecho te corresponde. Números de suerte: 38, 5, 22.

(19 de abril - 19 de mayo) Presta atención a todo lo que esté relacionado con tu trabajo. No descuides aquello que te brinda seguridad económica. Busca información sobre las materias que puedan ayudarte a sobresalir en aquello que estés realizando. Si necesitas ayuda o colaboración, la tendrás, solo tienes que pedirla. Números de suerte: 49, 32, 1. GÉMINIS Las e

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Mercurio, el planeta que rige la comunicación, exalta en ti los deseos de informarte más sobre metafísica, religión y espiritualismo. Pide, reza, comunícate con tus seres de luz, que pronto recibirás respuesta a tus plegarias. No pidas con miedo o suplicando, pide con agradecimiento y con la seguridad de que lo que deseas ya lo tienes. Números de suerte: 13, 9, 25. TAURO

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.