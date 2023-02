El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este JUEVES 23 de febrero te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo

Walter Mercado horóscopo hoy JUEVES 23 de febrero

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Asumirás ahora una actitud muy positiva ante cualquier situación que se presente. Gente joven y alegre a tu lado te contagian con su energía positiva. Buenas noticias te llegan del extranjero y un viaje corto pero muy divertido, está en agenda para ti, así que ve preparando las maletas. Le das la bienvenida a un nuevo miembro en tu familia. Números de suerte: 31, 27, 3

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) La magia del romance toca tu vida. Si aún no has encontrado a tu media naranja, las estrellas te dan ahora ese empujoncito extra para que consigas a esa persona que hará vibrar fuertemente las fibras de tu corazón. Lucirás ahora radiante, atractivo y empoderado. Personas jóvenes y niños se acercarán a ti para poner un toque de alegría en tu vida. Números de suerte: 6, 10, 35.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Echas a un lado preocupaciones y te dispones a resolver los problemas según vayan llegando sin importarte mucho el qué dirán. Estarás en las de quitar, poner, remodelar, agrandar o moverte a un nuevo hogar ya que te encuentras deseoso de un cambio en tu vida. Es tiempo de nuevos comienzos para ti, Géminis. Números de suerte: 2, 13, 20.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Tu sexualidad se exalta, buscando en tu pareja nuevas y excitantes experiencias. Lo secreto, lo místico, lo extraño llama poderosamente tu atención, por lo que buscarás informarte sobre todo lo relacionado a ese campo. Buscarás orientación en lo espiritual y te envolverás en aquello que antes considerabas absurdo. Números de suerte: 14, 7, 28.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Trabajo y estudios van ahora de la mano. Es muy posible que asistas a conferencias o seminarios para expandir tus conocimientos. Lo relacionado con la comunicación se encuentra ahora brillantemente aspectado para ti. Escribe, llama y viaja. Lo importante es que no te estanques y que te sientas que estás haciendo algo productivo y que te satisface. Números de suerte: 4, 25, 9.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Es momento de hacer ejercicios y alimentarte correctamente y cultivar también tu espiritualidad. Los planetas dotándote ahora de mucha energía, vitalidad y fuerza. Superas problemas de salud que dabas por eternos y te pones al día en todo lo que habías dejado pendiente por no tener el ánimo suficiente para llevarlo a cabo. Números de suerte: 46, 28, 19.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Todo se te facilita ahora bajo la energía positiva de los planetas. Oportunidades tendrás de sobra para ganar u obtener dinero sin mucho esfuerzo de tu parte ya que todo fluirá para ti. Lo que sembraste en el pasado está ahora dando sus frutos. Podrás sentirte orgulloso de tu esfuerzo por superarte y llegar a la cumbre. Números de suerte: 12, 16, 7.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Cobra nueva vida, aquello que otros piensan es una locura. Dinero te llega por medio de regalos o de herencias. La energía planetaria arroja luz y energía sobre todo lo relacionado con tu trabajo o profesión. A tu lado una persona que te sirve de inspiración para seguir adelante con un proyecto estancado. Números de suerte: 50, 49, 41.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Estarás ahora en primer plano. Tu encantadora personalidad te llevará a capturar el corazón de muchos. En el amor será difícil que se nieguen a tus encantos, pero no te hagas el difícil de atrapar o se te arruinará la conquista. Diviértete, sé feliz, vive la vida un día a la vez. Reparte amor, felicidad y sé mensajero de buenas noticias. Números de suerte: 11, 1, 23.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Hay alguien que necesita mucho de ti y estarás ahí para ayudarle ya que tú estás lleno de dulzura y comprensión para con los demás. Organiza tus pensamientos ya que tu corazón ahora te dice una cosa y tu mente te dice otra. Tendrás que tomar una decisión muy importante que marcará por largo tiempo el rumbo de tu vida. No decidas a la ligera. Números de suerte: 19, 3, 22.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Viajes, contactos con el extranjero, se exaltan favorablemente para ti, Acuario. No tienes excusas para no viajar, aunque sea a un lugar cercano. Incluye en tus planes a tu familia o a tus buenas amistades. No lo sigas dejando para después ya que, si te encuentras en busca del amor, el mismo puede estar esperando en algún lugar exótico, distinto y divertido. Números de suerte: 30, 4, 15.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Tus deseos de ayudar a otros se exaltan. Tú eres un signo que le complace ayudar a los más necesitados y ahora pondrás mayor interés en hacerlo. Únete a grupos caritativos en donde puedas compartir tus conocimientos y orientar a otros a superarse en la vida. Tu escuela ha sido bastante amplia y gozas de mucha experiencia y sabiduría. Números de suerte: 33, 2, 15.