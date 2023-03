El horóscopo de Walter Mercado detalla que saldrás de lo rutinario para adentrarte en un camino especial y lleno de cambios que quizá transformarán tu vida. El amor anda cerca, así que no dudes en darle una nueva oportunidad al corazón.

Ten mucho cuidado con las nuevas relaciones que comienzan a formarse este jueves 9 de marzo, pues varias de ellas no son sinceras ya que buscan beneficios para obtener premios o ascensos.

Tu signo zodiacal es uno de los más afortunados puesto que habrá más y mejores oportunidades de avanzar y de crecer en temas profesionales y asuntos sentimentales. Aprende a escuchar y mantén la calma cuando algo no vaya como tú quisieras.

Este jueves 9 de marzo gozarás de un triunfo que abre una excelente racha. No te faltará dinero ni amor, ya que las estrellas están otra vez a tu favor.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.