El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este MIÉRCOLES 1 de marzo te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy MIÉRCOLES 1 de marzo

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Profundizarás más en el alma de tus amigos y familiares. Leerás el interior de todo aquel que entre en tu círculo. Los planetas te llenan de inspiración para embellecer el mundo que te rodea. Las personas de tu ayer regresan totalmente cambiadas y las personas de tu hoy te darán la ayuda y la luz para salir adelante en lo que necesites. Números de suerte: 21, 17, 14.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) El escenario romántico estará colmado de emoción, excitación y de mucha sensualidad. Lo que llegue a tu vida es porque te conviene. Hechizarás a muchos con tu encantadora personalidad. Habla, escribe, canta, expresa y di todo lo que encierra tu corazón. Tu mundo espiritual se enriquece con maravillosas experiencias. Números de suerte: 44, 38, 9.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Cambia tu cargada agenda de actividades por una más sosegada. Ahora es momento de sacar tiempo para ti, para hacer lo que te hace feliz. No sigas perdiendo tu energía dando y complaciendo a esos que se recuestan de ti. Pon en orden tu mente, tu corazón, tu hogar, tu vida. No permitas que nadie te ofenda o altere tu paz. Números de suerte: 13, 4, 11.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Ríete hoy del comentario malintencionado y aléjate del escándalo. No firmes documentos que no estén claros para ti. Tómate el tiempo para leer entre líneas y sobre todo, asesórate con profesionales. Ciérrate a la energía negativa que pueda rodearte. Deja que tus antenas psíquicas te digan qué y quien conviene a tu lado. Números de suerte: 3, 50, 22.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) El sector económico se exalta. Tendrás ahora grandes ganancias, beneficios sorpresivos o pago de deudas. Tu crédito aumenta a la vez que atraerás personas que invertirán y apoyarán tus proyectos. Tu mente se ilumina de brillantes ideas. Tendrás el valor y la agresividad para lograr aparentes sueños imposibles. Números de suerte: 10, 5, 14.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Tu originalidad se impone y estamparás tu sello único, especial, en todo lo que hagas en el día de hoy. Revisa y analiza todo papel a firmar. No creas todo lo que te dicen, investiga antes de poner la fe en quien se va a unir o asociar contigo. En asuntos de salud, continúa con todo tratamiento aun cuando te sientas bien. Números de suerte: 9, 3, 26.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) No explotes por tonterías y no alimentes celos ni rencores. Satúrate de amor. No te precipites en nada. No le des un sí a alguien sin antes pensar en las consecuencias que pueda traerte. Desarrolla infinita paciencia y comprensión para todos y con todos. Espera grandes alegrías por parte de hijos o nietos. Números de suerte: 28, 15, 19.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Cultiva el misterio y lo diferente de tu fuerte personalidad. Hazte desear y no te regales gratuitamente. Aprende a escuchar con alma y corazón a tu ser amado. Es momento de poner orden y disciplina en tu vida sentimental. Aplica psicología, metafísica y técnicas de superación de la Nueva Era para que reine la paz en tu vida. Números de suerte: 10, 2, 37.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Estarás más osado, arriesgado y agresivo a la vez que también más cauteloso en asuntos económicos y profesionales. Aplicarás experiencias vividas en nuevos proyectos. La indecisión que te hizo perder tu tiempo más valioso, acabó. Se prende, se ilumina tu mente y reverdece en ti la esperanza. Tú te bastas y te sobras. Números de suerte: 12, 18, 23.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Recibe todo cambio con una sonrisa ya que en lo nuevo estará tu mayor suerte. Las estrellas estimularán tu intelecto y tu capacidad de lograr milagros en tu vida profesional como sentimental. Todo lo astral conspira ahora para que tu soledad termine y te unas a alguien que tenga una extraordinaria compatibilidad contigo. Números de suerte: 18, 5, 30.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Nadie ni nada podrá paralizar tu ascenso a nuevas cumbres. Tienes un ángel que te protege de todo lo maléfico o negativo que te pueda estar rondando, Acuario. Si piensas en matrimonio, no te precipites y da tiempo para que tu relación madure. No cometas el viejo error de entregar tu corazón a quien no lo merece. Números de suerte: 49, 25, 1.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Encontrarás ahora el sendero que te llevará a disfrutar de mayor paz y armonía en tu existencia. Te sentirás feliz y sobre todo realizado tanto solo como acompañado. Todo viaje será de muy buena suerte para ti y te servirá de iniciación en tu nueva vida.