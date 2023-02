PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Te encuentras en el frente de batalla, en altas y bajas, pero dándole el frente a lo que se presente. Tu energía será admirada y envidiada por muchos, pero no te extralimites, especialmente durante el día de hoy, ya que la energía planetaria te impulsa a que te tomes tu tiempo y que separes algunas horas para relajarte. Números de suerte: 15, 3, 39.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Los planetas hoy te aconsejan a hacer lo que tu conciencia te dicta. No sigas guardando secretos que puedan estar afectando la vida de otras personas. Aquello que callas terminará afectándote también. Cumple con la ley de Dios y la de los hombres. Sé franco, transparente y directo en todo lo que comuniques. Números de suerte: 32, 14, 1.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Los planetas derraman encanto en tu mundo sentimental. Ten la seguridad de que esa persona en la que tanto piensas, está pensando en ti. Atrévete a dar el primer paso, vence esa timidez que te paraliza. No dejes pasar la oportunidad, ya que la sartén está caliente. Manifiesta ‘’eso’ que te hace ser tan especial. Números de suerte: 4, 13, 27.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Limpia tu vida, libera la carga. Últimamente te has visto envuelto en situaciones algo tensas y aun la racha no termina. Por ahí quedan algunos asuntos por resolver que te quitan el sueño. Las estrellas te aconsejan que aceptes la ayuda de aquellos que te pueden ayudar, bien sea un amigo de confianza o un profesional. Números de suerte: 26, 9, 15.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Algo que te inquieta pasará a un segundo plano. Aprenderás a dejar ir y a preocuparte menos por aquello que no puedes cambiar. Alguien te dará la oportunidad de manifestar tu creatividad por medio de un proyecto muy singular. Continúas en busca de respuestas y esto te llevará a descubrir una parte de ti que desconocías. Números de suerte: 7, 25, 11.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Relájate, Libra, tienes mucha presión sobre ti y si no haces algo por liberar la misma, tu salud se verá irremediablemente afectada. Se impone que busques tu ruta de escape, bien sea leyendo, cantando, yendo de compras, disfrutando del cine o de un buen programa de televisión, meditando, en fin, disfrutando de tu pasatiempo favorito. Números de suerte: 16, 28, 2.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Sigue el dictado de los planetas y organízate. No dejes nada importante pendiente. Este será un día muy agitado para ti. Asegúrate bien en donde colocas las llaves, el celular, tus papeles importantes para que no andes de un lado para otro, sin rumbo fijo y puedas hacer lo mejor con tu preciado tiempo. Números de suerte: 9, 50, 33.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Continúas en el camino de la recuperación, no te detengas, sigue adelante, Cáncer. Se impone hacer por ti mismo, salir adelante y superar cualquier desengaño, frustración, molestia o decepción. No lo tomes personal ya que quien tú crees te hizo daño, solo te dio una gran lección. Tú eres uno con Dios, nada puede dañarte. Números de suerte: 39, 10, 13.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Reconoce quien te hace sentir bien y quien te incomoda. Usa tu sentido común, tu intuición y aléjate, mantén la distancia de esos seres no evolucionados que viven bajo la sombra del chisme y la discordia. Cuídate, no te expongas a que otros te critiquen y te afecten con sus comentarios malintencionados. Números de suerte: 5, 30, 12.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Eso que has pedido al Universo está en camino y muy pronto verás tus sueños realizarse. Te encontrarás con alguien que le dará un nuevo sentido a tu vida. De repente despertarás a un nuevo estado de conciencia que iluminará tu camino hacia logros mayores, tanto en el aspecto personal como profesional. Números de suerte: 19, 46, 31.

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Aprovecha el día de hoy para contagiar esa seguridad, esa calma que tienes a aquellos que necesitan paz interior. Poseerás una calma que muchos la envidiarán. Tal parecerá que todo te resbala, que nada te afecta. La fortaleza la llevas por dentro, ya que has madurado y has crecido en el aspecto emocional y espiritual. Números de suerte: 41, 39, 24.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.