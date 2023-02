No harás nada ahora en contra de tu voluntad. Expresarás tus verdades con mucho amor. Llenarás tu alma de paz, Virgo. El Sol, en tu casa de las uniones, te da su luz para que te asocies o te unas en matrimonio junto al ser que amas. El mundo de lo espiritual te dará esa paz que tanto buscas dentro de ti. Números de suerte: 12, 3, 5.

La energía del Sol te impulsará a viajar y a conocer lugares diferentes y exóticos. Cambiarás aquello que te afecta negativamente por lo positivo. Tu situación económica mejora y te estabilizas. Has tenido y tendrás que seguir llevando a cabo cambios en lo que, a tus ingresos, tus economías, tu dinero se refiere, pero no te rindas. Números de suerte: 10, 7, 28.

Tus enemigos te respetarán y te temerán pues tú les atacarás directamente con la verdad y los enfrentarás a la realidad. Con el Sol en tu casa diez todo lo relacionado a tu trabajo o profesión se enfatiza. Irás tras aquello que te llena de satisfacción. Ya no serás más la persona considerada y sumisa de los que otros se aprovechan. Números de suerte: 30, 16, 1.

Te encuentras concentrando tu atención en problemas que solo el tiempo logrará resolver. Relájate, deja ir. Lo que no puedas resolver ponlo en las manos de Dios y ten fe de que pronto tendrás la solución. No lo veas todo desde un punto de vista pesimista. Lo que más necesitas en estos momentos es estar positivo, optimista. Números de suerte: 8, 38, 19.

No le temas a lo desconocido ya que te esperan sorpresas agradables ahora que el Sol entra en tu casa doce exaltando tu espiritualidad. Si eres positivo gozarás de mucha paz espiritual y de muchas cosas buenas a nivel personal. Siéntete seguro al comenzar cualquier tipo de negocio o empresa ya que vas a triunfar en el mismo. Números de suerte: 15, 24, 3.

