Tu signo zodiacal tiene ahora un magnetismo que te ayuda a estar con las personas que quieres y que además hace valer tus derechos en situaciones de trabajo. Aprovecha la energía que te rodea y utilízala sabiamente no sólo en beneficio propio, sino también para los demás.

El horóscopo de Walter Mercado señala que tu atención está enfocada en otras cosas que no necesitas. Es tiempo de resolver lo que tienes pendiente con los demás y relajarte para que puedas conseguir eso que quieres. Si tienes fe, todo a tu alrededor tendrá solución.

No tengas miedo de probar nuevas cosas, pues este sábado 25 de febrero se abrirá frente a ti una puerta que si entras te llevará a caminos desconocidos de los que puedes aprender mucho. Tendrás mucha paz espiritual.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.