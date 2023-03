El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este SÁBADO 4 de marzo te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy SÁBADO 4 de marzo

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Toma las cosas con calma. Exagerar una situación insignificante son síntomas de que estás buscando llamar la atención. Algo en tu interior te molesta y no sabes cómo sacarlo, expresarlo. Estás molesto contigo mismo y buscas encontrar un escape, una salida. No tienes que ser perfecto, perdónate y dedícate a cuidar de ti con mucho amor. Números de suerte: 20, 45, 3.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Por lo general disfrutas de la rutina, pero ahora todo te invita a romper con la misma, a hacer algo diferente. Por otro lado, querrás estar en tu zona de tranquilidad. Si no quieres salir, tu mente puede escapar a través de un buen libro, una película. Un viaje corto puede ampliar tus horizontes y traer mucha diversión y renovación a tu vida. Números de suerte: 7, 41, 33.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Surgen diferencias entre familiares. No creas todo lo que se dice y se comenta, busca la verdad antes de hacer conclusiones. Te envuelves en actividades con gente joven o relacionada con los niños. Te sientes muy protector y defiendes con intensidad a todo aquel que amas. Recuerda dejar espacio para desarrollarse y crecer. Números de suerte: 10, 9, 15.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Tus sentimientos y tus emociones se intensifican. Cualquier palabra, música o un objeto puede despertar en ti recuerdos del pasado. Es bueno sentirte soñador y melancólico, pero cuidado con los recuerdos tristes y negativos. Úsalos como experiencias vividas, que te han dejado más sabio y maduro. Tu control sobre algo que compartes con tu pareja puede ser objeto de controversia. Números de suerte: 5, 34, 8. LEO

(22 de julio - 21 de agosto) Todo dinero que llegue a tus manos corre peligro de evaporarse rápidamente. Buenas ofertas y objetos que te llamarán la atención serán muy difíciles de resistir para ti en estos momentos. Tómate el tiempo necesario para decidir, piensa en otras responsabilidades que tengas pendientes. No te envuelvas en grandes compras por el momento. Números de suerte: 28, 4, 31.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) La energía planetaria te pone en aviso sobre cómo invertir y gastar tu dinero. Si sales a compartir con la familia o amigos no te envuelvas en el momento y gastes más de lo que habías estipulado. Las confrontaciones con el sexo femenino positivas o negativas serán más intensas que de costumbre. Antes de actuar, piensa dos veces lo que vas a hacer o decir. Números de suerte: 31, 28, 7.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Controla el parloteo mental. Si preguntas más de la cuenta, puede que las respuestas no te gusten o no sean las que esperabas. Dale tiempo a esa persona que te interesa tanto para conocerte mejor, no apures la relación, deja que madure. El resultado será el que tiene que ser, si te conviene bien y si no que se aleje de tu vida. Números de suerte: 7, 12, 22.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Los ojos del mundo están sobre ti. Tú eres un ser de mucha luz y todos se sentirán atraídos hacia ti, si eres positivo. Cuídate de hacer aquello que pueda perjudicarte, especialmente en tu área de trabajo. No tomes riesgos por el momento. No te metas en donde no te han llamado. Todo lo que sea venta o relaciones públicas están favorecidos. Números de suerte: 11, 17, 45.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Estarás muy ligado, muy apegado ahora a tus pertenencias materiales. Se te hará muy difícil compartir con los demás, por lo que tienes que poner de tu parte y dejar ir. Ten presente que para recibir hay que dar, y que al final de nuestra jornada en la vida nos vamos según llegamos a este mundo, sin nada. Números de suerte: 24, 7, 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Seres de luz te amparan y te protegen, Capricornio. Estrecharás lazos de amistad con alguien muy cerca de ti. En estos momentos estás necesitado de la aprobación y el cariño de tus buenos amigos. Excelente periodo para envolverte en alguna causa caritativa, especialmente si la misma está relacionada con los niños o envejecientes. Números de suerte: 8, 24, 16.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Un golpe de suerte te ayudará a recuperarte en el plano económico. Aprovecha el momento. Hay una necesidad en ti en pertenecer, unirte, integrarte al grupo, a los que te rodean. Percibirás ahora con facilidad las emociones de aquellos que están cerca de ti y esto te llevará a aconsejarles a servirles de guía, a darles amor. Números de suerte: 10, 4, 12

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo)

Es tiempo de enfrentar aquello que te está quitando el sueño. Tienes que resolver tus inseguridades, tus miedos para que puedas vivir en libertad, sin presiones, ni prejuicios. Comunica, Piscis, saca para afuera eso que te molesta, que no te deja ser feliz. Busca a alguien de tu entera confianza o un profesional si es necesario. Números de suerte: 5, 32, 9.