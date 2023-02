PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Tu palabra será ahora creativa y convincente y podrás pedir lo que quieras, ya que lo conseguirás sin problema alguno. La energía de los planetas te hace ser más sociable y agradable al comunicarte. Aunque te ataquen y no estén de acuerdo contigo saldrás victorioso de cualquier debate o confrontación. Números de suerte: 30,15, 12.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Disfruta de lo que tienes en estos momentos y saborea cada momento de la salud y el amor que la vida te regala. Aceptando lo que no puedes cambiar en los demás, has dado un gran paso hacia adelante. Confía solo en ti, en lo que tú puedes lograr para tu felicidad sin depender tanto de lo que otros te pueden dar. Números de suerte: 2, 16, 5.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Busca tu retiro espiritual, Libra. Mantente en el centro, no pierdas tus estribos por cosas que no tienen importancia. Ajusta toda decisión a la realidad del momento. Mucho trabajo y exigencias familiares te han mantenido muy ocupado y lleno de responsabilidades. Ahora te hace falta un descanso. Números de suerte: 15, 1, 3.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Hay una tregua en el amor al pasar por una prueba. No quieras imponer tu forma de pensar en otros, Leo. El querer compartir tu buena suerte con otras personas te brindará muchos beneficios económicos. Tu actitud desprendida para con los demás te mantiene siempre en una situación favorable. Números de suerte: 17, 26, 14.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Hay mucha energía positiva a tu alrededor hoy. Te unificas con aquellos seres que amas y compartes más con ellos. Estarás romántico y a su vez muy sentimental. No tomes muy en serio las bromas de mal gusto. Todo reto u obstáculo que se presente en tu felicidad familiar y profesional lo superarás sin mayor dificultad. Números de suerte: 9, 4, 33.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Es muy importante recuperar tu equilibrio emocional y ahora puedes contar con el respaldo de personas muy cercanas a ti. Cuando las cosas a ti no te gustan, tu ambiente se pone tenso y muy cargado. Todo depende de cómo te sientas para poder hacer las cosas bien y que todo te salga como lo has planeado. Números de suerte: 36, 50, 7.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.