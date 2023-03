Te fortaleces emocionalmente y no permitirás que vuelvan a jugar con tus sentimientos. Aplica tu sabiduría, tu intuición y las lecciones vividas a tu diario vivir. Sale a la luz todo lo oculto. Descubres engaños e hipocresías. Muere tu inocencia y no volverás a confiar más en quien te ofrece la gloria y el paraíso terrenal. Números de suerte: 35, 26, 8.

Te enfrentas a lo que antes temías y no permitirás que el miedo te paralice. No seguirás naufragando en aguas turbias. Resolverás trabajar en lo que te colme de felicidad y satisfacción personal. Te complacerás realizando lo que es tu verdadera misión en la vida. Lo que hagas y digas hoy tendrá un toque de magia y de encanto. Números de suerte: 37, 28, 20.

El amor será tu refugio y tu salvación. Disfrutarás de excelente compañía y sacarás tiempo para gozar de tu soledad. Ámate, valórate y no te compares con nadie. Concéntrate, medita y envía la energía del amor a todo tu cuerpo, a través de todas tus células. Siente la presencia de Cristo en tu interior sanándote y bañándote de amor. Números de suerte: 49, 31, 27.

Escucha, pon atención a tu voz interior y te guiarás por caminos de prosperidad, paz y amor. Nada negativo podrá oscurecer tu hermoso panorama. En el amor no estarás solo ya que tendrás a tu lado exactamente lo que te mereces, mucho amor. Buen momento para estrechar todo lazo afectivo. Números de suerte: 15, 24, 17.

Tu salud, algo vulnerable, te indica cuidarte siguiendo fielmente los consejos médicos y respetando sobre todo los pedidos de tu organismo. Evita el alcohol, el fumar, las preocupaciones inútiles y las depresiones. No te resistas a lo que tiene que ser. Deja ir para que se manifieste en tu vida lo que realmente te conviene. Números de suerte: 44, 32, 12.

Ábrete a nuevas experiencias en la vida. Llegó tu momento de enfrentar todo lo oscuro y reprimido de tu interior. Ten presente que sólo la generosidad, la compasión y la humildad te darán la grandeza que sueñas. Viste tus mejores galas, regálate lo que siempre has soñado, viaja, múdate, cambia de ambiente. Números de suerte: 10, 1, 7.

Se impone tu libertad de expresión artística y tu crecimiento espiritual. Realiza que el mejor momento para crear, amar y vivir es hoy. No te duermas en viejos laureles. Haz una lista de tus resoluciones y cúmplelas tan pronto te sea posible. Piensa positivamente y verás como dinero, salud y amor no te faltarán. Números de suerte: 14, 5, 23.

