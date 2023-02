La astróloga Betty B. Mercado es la encargada de continuar con el legado de Walter Mercado a tres años de su muerte, por lo que gracias a sus vaticinios es momento de conocer las predicciones para hoy DOMINGO 12 de febrero. Y es que la sobrina del reconocido astrólogo ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente.

Cabe recordar que el fallecido astrólogo era el favorito de los famosos, por lo que luego de su muerte en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, ha ocasionado que la estafeta pase a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Walter Mercado horóscopo hoy DOMINGO 12 de febrero

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

Este día es perfecto para que escuches tu voz interior, reflexiones y elijas tus batallas. Tu afirmación para este domingo es: "Gracias por todas las bendiciones que recibo". Aprovecha este día también para pensar y meditar muy bien en aquello que quieres hacer, y lo que necesitas para lograrlo. Trata de alejarte de aglomeraciones y actividades que no te dejan nada, para conectarte con tu lado espiritual. Números de suerte: 43, 28, 16.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Este día te llegará una noticia muy positiva que te hará aún más feliz, lo que irá perfecto con lo que los astros han designado para ti ya que este domingo tú debes declarar que será una jornada llena de armonía en la que todo fluirá en orden. Por ello hoy no irás contra la corriente, fluirás con todo y no pelearás ni discutirás por nada. Tu afirmación de hoy: “Yo soy atractivo, exitoso y próspero”. Números de suerte: 19, 48, 35.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Prepara tus maletas por que un viaje está a punto de anunciarse para ti; cuidado este día con las personas que son controladoras y que desean manipularte. Aprovecha este domingo y date mimos y consiéntete ya que lo necesitas. Y mientras los demás salen de fiesta lo mejor que puedes hacer es cuidar de tu salud y dedicarle tiempo a tu cuerpo y a tu imagen física. Tu afirmación de hoy: “Cada día me siento mejor y más feliz” Números de suerte: 3, 44, 1.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Es un buen día para que aproveches para realizar alguna actividad diferente, como por ejemplo visitar un lugar en tu ciudad que nunca hayas visitado, o ir a un museo, parque o feria. Esto te ayudará ya que tienes prisa de que el tiempo pase para que llegue lo que tanto has soñado, pero debes tener paciencia, así que aprovecha este día para distraerte de lo que te ha mantneido con ansiedad y estrés. Tu afirmación de hoy: “Yo me respeto, amo y valoro”. Números de suerte: 28, 31, 6.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Prepárate por que llegará mucho amor a ti y además, sientes emoción por lo que estás a punto de disfrutar en lo que resta de este mes, así que goza de lo que el destino te depara. Por otro lado este domingo podrías dedicarlo a poner en orden tu casa ya que esta es un reflejo de ti y de tu personalidad, por lo que tendrás el impulso de ver tu hogar limpio, bonito y en orden. Tu afirmación de hoy: “Yo soy creación perfecta de Dios”. Números de suerte: 48, 44, 21.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Si en este momento sientes algo por alguien es buena idea que te guardes lo que sientes y confía en que si es para ti, se dará. Este domingo reflexiona en que no puedes sufrir por lo que no puedes controlar, no importa lo mucho que tu imaginación te haga creer lo contrario; además es un buen momento para que trates de mantener bajo control tus emociones ya que no es momento de exigir, sino de fluir. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo lograr lo que desee”. Números de suerte: 7, 46, 55.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Este es un buen momento en tu vida para que te des el permiso de vivir una vida llena de logros, éxitos, amor y aventuras. También lo es para que te dediques a aprenderle más a tu pareja, si la tienes, a vivir más libremente a apreciar los recuerdos que han creado juntos y a fluir. Adempas vas a vivir nuevas experiencias que te ayudarán a superar ciertos miedos o limitaciones. Tu afirmación de hoy: “Tengo fe en mí. Tengo fortaleza y determinación”. Números de suerte: 26, 9, 41.

Escorpio

(23 de oct. - 20 de nov.)

Este día hay dos temas en los que deberás de trabajar: primero que nada la salud ya que todavía te cuesta cuidar de ti; el otro tema es el de el buen manejo del dinero ya que todavía te cuesta este aspecto. Sin embargo este domingo será un buen día para que disfrutes lo bello del amor y la amistad, ya que la soledad no será parte de tu vida este día. Tu afirmación de hoy: “Nada me detiene de concretar mis metas”. Números de suerte: 51, 38, 40.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Es mejor que vivas el aquí y el ahora ya que con esta actitud podrás evitar que tus sueños se conviertan en estrés o te provoquen ansiedad. Esto te será de gran ayuda justo en estos momentos que tu mente está mucho más activa de lo común buscando soluciones para tus proyectos a corto y largo plazo. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo cambiar mi realidad a una mejor, la que deseo vivir”. Números de suerte: 46, 19, 21.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Es importante que este día te regales tiempo para ti y para compartir con gente que sea igual de alegre y positiva que tú. También será un buen día para que te distraigas y salgas de la rutina dominical, al visitar un lugar lleno de energía como la playa o un bosque, que son lugares que cuentan con una belleza única. Tu afirmación de hoy: “Nada puede alterar mi paz y armonía. Soy feliz y comparto mi felicidad”. Números de suerte: 45, 1, 6.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Por fin te sientes capaz de apartar un tiempo para ti, así que toma este doming para expresar tus talentos a través de la creatividad, haciendo algo que te apasione; ya sea nadar, decorar o pintar, la actividad será muy necesaria para ti este día. Pero lo que elijas hacer funcionará como un bálsamo de amor para ti y te ayudará a gozar de buena salud. Tu afirmación de hoy: “Amo sentirme bien”. Números de suerte: 41, 37, 52.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Tendrás mucho tiempo libre este día y la energía te inclina a realizar actividades divertidas y gratificantes, luego de apoyar a las personas de tu entorno, que necesitan de tu presencia y cuidados. Por otro lado lo que esperaste por años se te hace realidad. Desarrolla tu inventiva y originalidad e impresionarás a personas importantes. Tu afirmación de hoy: “Amo y acepto mi ser. Cuido de mí para verme y sentirme bien” Números de suerte: 21, 39, 44.