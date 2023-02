La astróloga Betty B. Mercado es la encargada de continuar con el legado de Walter Mercado a tres años de su muerte, por lo que gracias a sus vaticinios es momento de conocer las predicciones para hoy DOMINGO 12 de febrero. Y es que la sobrina del reconocido astrólogo ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente.

Cabe recordar que el fallecido astrólogo era el favorito de los famosos, por lo que luego de su muerte en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, ha ocasionado que la estafeta pase a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Walter Mercado horóscopo hoy LUNES 13 de FEBRERO

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

A pesar de que tu familia es muy importante para ti, de ahora en adelante pensarás más en ti y no seguirás siendo víctima ni mártir. Es momento de que des lo mejor de ti sin que abuden de tu buen corazón. Por ello clarificarás problemas con hermanos o con familiares cercanos que te deprimieron por años y si eres positivo la lección quedará aprendida.Tus números de suerte son el 9, 22, 5.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

Este día tu familia o pareja te reclamará el tiempo que no has compartido con ellos, así que trata de darles la prioridad que merecen. La ambición que posees, si la manejas de manera positiva, se hace más fuerte y te impulsará a explorar nuevos campos en tu profesión y debes estar al pendiente ya que se aproximan que te resultarán de mucho beneficio. Tus números de la suerte son el 5, 11, 24.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

A partir de ahora pondrás mucho mayr empeño en planear para tener un futuro más estable y seguro; además en estos días te relacionarás con personas muy influyentes en tu carrera y profesión pero además, te darás cuenta de lo importante que es trabajar y establecer bases firmes para tu vida. Se abren nuevas puertas para ti, sobre todo en lo amoroso ya que nuevos romances o matrimonios incluso se acercan a las puertas de tu corazón. Tus números de la suerte son 36, 40, 8.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Tú eres la única persona que puede construir su camini hacia la felicidad ya que solamente tú sabes lo que quieres y lo que te puede hacer feliz; en lo familiar puede estar ocurriendo algo sin embargo, esto se resolverá con el tiempo y sin mucha participación de tu parte. Por ello debes relajarte y confiar en que tu vida está en manos de Dios. Tus números de la suerte son 25, 31, 15.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Es momento de que evites a las amistades que no son sinceras y que demuestran envidia con sus acciones y palabras; tampoco prestes oído a comentarios negativos. Es momento de que te consientas y que le des satisfacción a tus gustos, no a los de los demás. Aprovecha para llevar tu propio estilo ya que la moda la haces tú, poniéndote lo que más te gusta y lo que te hace sentir bien. Tus números de la suerte son 18, 31, 10.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Vas a sentir un deseo muy fuerte de compartir y disfrutar especialmente en la intimidad junto a las personas que amas. Prepárate por que de alguna manera los niños se harán presentes en tu vida, pero tranquilo que esto se debe a que las personas jóvenes estarán cerca de ti y te contagiarán con su entusiasmo y alegría, lo que hará que tu creatividad se exhalte. Tus números de la suerte son 30, 9, 17.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Cuando colocas todo lo que tienes que hacer de acuerdo a su orden de importancia y priorizas, las cosas pueden ser más sencillas; aplica este consejo hoy ya que tendrás muchos pendientes que resolver, y tienes muchas responsabilidades que ya no puedes evadir más. Pero con organización podrás superar esta jornada. También deberás enfocarte en enterrar miedos e inseguridades. Tus números de la suerte son 40, 23, 14.

Escorpio

(23 de oct. - 20 de nov.)

Debes fijarte muy bien en los cuidados que te das ya que al tener muchas responsabilidades y mucho trabajo sobre tus hombros, esto se podría ver reflejado en tu salud; trata de relajarte, para ello los paseos al aire libre con muy buen opción. También debes vigilar tu dieta y hacer ejercicio para que tu cuerpo esté a punto cada vez que lo necesites. Tus números de la suerte con 29, 7, 35.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Presta mayor atención a tus planes o proyectos ya que toda disciplina que desarrolles te ayudará grandemente a armonizar tu vida. Lo social cobra fuerza e intensidad. Encontrarás quien te ame y quien te odie también. Estarás muy entretenido con todo lo que está pasando a tu alrededor. Tus números de la suerte son 19, 2, 32.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Es muy posible que desees mudarte hacia un lugar donde puedas disfrutar a tus anchas de la naturaleza. Has madurado y has realizado que nada con prisa deja buenos resultados. Tomarte riesgos innecesarios ya no es atractivo para ti, Capricornio. Por ello de ahora en adelante tomar las cosas con calma será tu ley de vida. Tus números de la suerte son 13, 8, 41.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

El momento de superarte en la vida es hoy y ahora Acuario, por lo que debes enfocarte en dejar el pasado sepultado para que te enfoques en nuevos trabajos y nuevos amores. Además talentos ocultos que posees salen a la luz ahora: baile, música, arte e incluso canto son las actividades en las que te puedes aventurar. Tus números de la suerte son 1, 45, 38.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Es tiempo de sabias lecciones, tanto en el manejo de tu vida como en el amor. La tormenta que te arrasó en lo financiero ya pasó y te deja sabio para manejar muy astutamente tu dinero. Una persona del signo de Tauro, tendrá mucha influencia sobre ti. Escúchala atentamente y pon en práctica lo que te aconseja. Números de suerte: 23, 4, 11.