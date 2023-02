El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este JUEVES 9 de febrero te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy JUEVES 9 de febrero

Aries

(20 de marzo - 18 de abril)

La tormenta ha pasado y ahora llegó tu momento para relajarte. Se impone cuidarte en cuerpo y alma. Envuélvete en actividades que te relajen y a la vez que alimenten tus sentidos como lo son la música, el arte o la lectura. Tan pronto puedas, desconéctate del celular, ve en busca de buena compañía y disfruta el momento. Números de suerte: 30, 25, 21.

Tauro

(19 de abril - 19 de mayo)

El Cosmos te premia por todo lo que has dado y te has sacrificado. Algo que deseas se te realiza. Tu fama de trabajador, organizado, creativo, eficiente y productivo aumenta, y por otro lado estarás más comprensivo y menos obsesionado con la perfección, lo que creará un balance saludable en tu vida. El Cosmos te premia por todo lo que has dado y te has sacrificado. Números de suerte: 44, 13, 19.

Géminis

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu ambiente podría sentirse cargado. Aprovecha tu tiempo libre para hacer una limpieza en tu hogar y sacar todo aquello que ya no usas. Haz simbólicamente espacio para lo nuevo que está al llegar. Pero no te agotes, toma las cosas con calma y deja lo menos importante que tengas que hacer para otro día. Números de suerte: 39, 1, 4.

Cáncer

(20 de junio - 21 de julio)

Notarás hoy que hay magia en el aire y estarás muy solicitado. Te invitarán, te llamarán, te buscarán y te encontrarán. Nadie de tu pasado te conviene. Se impone que te unas a seres nuevos con una visión más positiva de la vida. Cuidado con deslumbramientos y amores a primera vista que podrían llevarte a desengaños. Números de suerte: 5, 27, 12.

Leo

(22 de julio - 21 de agosto)

Evita creer en todo lo que te dicen y lleva a cabo tu propia investigación antes de omitir juicio sobre algo o alguien. Aprovecha que ahora estarás más síquico, clarividente y tus predicciones serán acertadas. Tu generosidad será recompensada con mayores ganancias y reconocimientos. Todo viaje te traerá suerte y éxito. Números de suerte: 5, 12, 48.

Virgo

(22 de agosto - 21 de sept.)

Habla de tú a tú con tu Creador y dale las gracias por todas las bendiciones que recibes diariamente. Sé fiel a ti mismo y comienza por amarte y respetarte para que luego puedas expandir tu amor a los demás. Saca tiempo para estar a solas y hacer amistad con el ser más importante del mundo que lo eres tú. Números de suerte: 7, 19, 2.

Libra

(22 de sept. - 22 de oct.)

Te pones al día en lo que a tu salud se refiere. Ahora te mantendrás bien informado en cuanto a dieta, ejercicios, en fin el buen mantenimiento de tu cuerpo físico y tu fuerza de voluntad no te traicionará al momento de ponerte en acción. Se enfatiza la buena comunicación con hermanos, hijos o parientes. Números de suerte: 16, 2, 36.

Escorpión

(23 de oct. - 20 de nov.)

Lo secreto sale a luz por lo que tienes que tener mucho cuidado a quien le cuentas tus intimidades o secretos. Cuídate de alguien muy cerca de ti, Escorpio. No hagas nada por el momento que motive comentarios o chismes. Muéstrate transparente, limpio de toda culpa, de frente y con la verdad. Números de suerte: 18, 4, 33.

Sagitario

(21 de nov. - 20 de dic.)

Despierta, Sagitario. Mantente informado de todo, tanto en tu trabajo como en tu hogar. Si tienes duda, pregunta, no asumas nada y exige lo que crees es justo. Tú serás ahora el que posiblemente tengas que cargar con alguna responsabilidad económica, que alguien no puede cumplir por el momento. No cedas ante el “ay bendito”. Números de suerte: 50, 36, 27.

Capricornio

(21 de dic. - 18 de ene.)

Tu capacidad de amar y ser amado no tendrá límites. Ha llegado el momento de romper con todo lo monótono y rutinario de tu vida y de lanzarte a la aventura de lo desconocido. Recuperas la fe en el amor y revolotearás entre admiradores, futuros amantes, gente glamorosa, creativa y espiritual. Números de suerte: 34, 29, 8.

Acuario

(19 de ene. - 17 de feb.)

Tomas conciencia de tus gastos y te organizas a la vez que te sientes más responsable. Es tiempo de pensar mejor las cosas para no volver a cometer los mismos errores. Se impone un cambio en tu vida. Problemas no faltarán, pero tu fortaleza emocional te llevará a lidiar con los mismos de una manera inteligente y saldrás a flote. Números de suerte: 10, 1, 49.

Piscis

(18 de feb. - 19 de marzo)

Renuévate por dentro y por fuera. Envuélvete en nuevos estudios, viaja, rompe fronteras. Ahora estarás más agresivo, decidido y satisfecho de lo logrado y lo que vas a hacer. Tus lecciones en el cuidado de tu cuerpo, tu mente y tu alma serán puestas en práctica. Sigue fielmente los consejos médicos. Números de suerte: 13, 16, 35.