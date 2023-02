Beyoncé, cantautora y productora estadounidense que ha logrado un importante reconocimiento internacional a lo largo de su carrera, confirmó la gira ‘Renaissance World Tour’ en la cual estará recorriendo distintos países. Es por ese motivo que los seguidores en México comenzaron a preguntarse si la artista se estará subiendo a algunos escenarios del país.

+¿Beyoncé se presentará en México durante el 2023?

La estrella de 41 años se embarcará en una nueva gira que incluirá paradas en muchos países europeos y además estará pisando distintos escenarios de América del Norte, incluidos Chicago, Nueva York, Boston, Atlanta, Miami, Las Vegas y más. Sin embargo, al momento no anunció una fecha en México.

Su primera presentación será el 10 de mayo en Estocolmo, Suecia y cierra la gira de forma momentánea el 27 de septiembre en Nueva Orleans, LA - Caesars Superdome. "Cuff It", "Break My Soul", "Formation", "Crazy In Love", "Love on Top" y "Alien Superstar" son algunas de las canciones que serán parte del setlist.

+¿Cuáles son las fechas del Renaissance World Tour?

Europa

10 de mayo - Estocolmo, Suecia

14 de mayo - Bruselas, Bélgica

17 de mayo - Cardiff, Reino Unido

20 de mayo - Edimburgo, Reino Unido

23 de mayo - Sunderland, Reino Unido

26 de mayo - París, Francia

29 de mayo - Londres, Reino Unido

30 de mayo - Londres, Reino Unido

06 de junio - Lyon, Francia

08 de junio - Barcelona, España

11 de junio - Marsille, Francia

15 de junio - Colonia, Alemania

17 de junio - Ámsterdam, Países Bajos

18 de junio - Ámsterdam, Países Bajos

21 de junio - Hamburgo, Alemania

24 de junio - Frankfurt, Alemania

27 de junio - Varsovia, Polonia

Norteamérica

07 de julio - Toronto, Canadá - Rogers Centre

08 de julio - Toronto, Canadá - Rogers Centre

12 de julio - Filadelfia, PA - Lincoln Financial Field

15 de julio - Nashville, TN - Estadio Nissan

17 de julio - Louisville, KY - Cardinal Stadium

20 de julio - Minneapolis, MN - Estadio Huntington Bank

22 de julio - Chicago, IL - Estadio Soldier Field

26 de julio - Detroit, MI - Fort Field

29 de julio - East Rutherford, Nueva Jersey - Metlife Stadium

01 de agosto - Boston, MA - Estadio Gillette

03 de agosto - Pittsburgh, PA - Estadio Acrisure

05 de agosto - Washington, DC - Fedex Field

09 de agosto - Charlotte, NC - Estadio Bank of America

11 de agosto - Atlanta, GA - Estadio Mercedes-Benz

16 de agosto - Tampa, FL - Estadio Raymond James

18 de agosto - Miami, FL - Estadio Hard Rock

21 de agosto - St. Louis, MO - Dome en el America's Center

24 de agosto - Glendale, AZ - State Farm Stadium

26 de agosto - Las Vegas, NV - Allegiant Stadium

30 de agosto - San Francisco, CA - Levi's Stadium

02 de septiembre - Los Ángeles, CA - Estadio Sofi

13 de septiembre - Seattle, WA - Lumen Field

18 de septiembre - Kansas City, MO - Estadio Arrowhead

21 de septiembre - Dallas, TX - Estadio AT&T

23 de septiembre - Houston, TX - Estadio NRG

27 de septiembre - Nueva Orleans, LA - Caesars Superdome

+Beyoncé - Formation