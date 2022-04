Big Brother VIP 2022 es un hecho. A casi 20 años de su estreno en nuestro país, el reality show que catapultó la carrera de muchos de los famosos que por años han dominado la farándula mexicana regresa con un nuevo formato. Y el regreso de este reality show es la excusa perfecta para recordar a todos los famosos que formaron parte de Big Brother.

A inicios de los años dos mil, Big Brother fue el programa que atrapó al público mexicano y lo mantuvo cautivo durante cada domingo. Y cuando la edición de famosos fue proyectada por primera vez, con Verónica Castro como conductora, no había otro tema de conversación más que los escándalos que surgieron en esa casa.

El formato de Big Brother VIP era muy sencillo, consistía en seleccionar 15 personalidades de la farándula mexicana que se mantendrían aislados del mundo exterior por 106 días y serían vigilados las 24 horas del día por distintas cámaras de televisión. Cada momento de su día, y todas las interacciones que tuvieran, serían televisadas a nivel nacional por un canal de pago y cada domingo los mismos integrantes y el público eliminarían a un participante de la casa.

Hasta las estrellas más grandes pierden el glamur cuando se acaban de despertar y este programa buscaba mostrar todas las facetas de los famosos. Y aunque el reto de entrar en esta casa intimidó a muchos, estos famosos no tuvieron de miedo de dejar al descubierto sus más profundos secretos.

Desde cantantes de las bandas más famosas de México hasta comediantes que necesitaban impulsar su carrera. Esta es la lista de famosos que participaron en Big Brother VIP México:

Aunque fue un programa con gran repercusión mediática, la mayoría de los famosos que se atrevieron a entrar en la casa del Gran Hermano concuerdan en que es una experiencia que te lleva al límite y para muchos fue uno de los mayores retos en sus carreras. Incluso, Yordi Rosado habló un poco en el 2020 sobre esta experiencia:

“Tengo muchos fracasos, pero yo creo que el peor definitivamente fue Big Brother. A mí no me gustó Big Brother porque es mucho movimiento de emociones, se me acababa de morir mi mamá, me ponían todo el tiempo la música de mi mamá y además soy chilloncito.”