En septiembre del 2021, el Banco de México (Banxico) presentó el un nuevo billete de 20 pesos, conmemorativo al Bicentenario de la Consumación de la Independencia y aunque lleva menos de un año que se dio a conocer, se ha anunciado que pronto dejará de circular. Toma nota de cuándo desaparecerá, cómo será sustituido y por qué la gente se está preguntando: ¿Cuánto vale un billete de 20 pesos nuevo?

El billete de 20 pesos nuevo tiene características muy especiales, está hecho de polímero, tiene un frente horizontal con un fragmento de la obra pictórica “Entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México” el 27 de septiembre de 1821. El reverso vertical hace alusión a la reserva de la biosfera Sian Kaan de Quintana Roo, donde se puede ver plasmados un cocodrilo y un ave espátula rosada.

¿Cuándo dejará de circular el billete de 20 pesos nuevo y cómo será sustituido?

De acuerdo a la información revelada por el Banco de México, el billete de 20 pesos nuevo dejará de circular en el 2025 y será sustituido por una moneda de igual denominación.

¿Cuánto vale un billete de 20 pesos nuevo en México?

Aunque podría resultar una respuesta fácil, muchos ciudadanos se están preguntando cuánto vale un billete de 20 pesos nuevo en México por una peculiar razón. Existe un billete de $20 pesos nuevo que ha llamado la atención de coleccionistas numismáticos, ya que está valorado hasta en más de medio millón de pesos. Existen más billetes con folio AA o AB que son valiosos para los coleccionistas.

¿Cuál es el billete de 20 pesos que vale más de medio millón de pesos?

Toma nota porque podrías tener uno y aún no lo sabes. El billete de $20 pesos que ha sido valuado en casi $800 mil pesos se puso en circulación antes que el resto, el 6 de mayo de 2020 y corresponde a la serie AK45 de un billete sin circular. Es en Mercado Libre, donde un usuario ha decidido venderlo online explicando que no tiene certificado de no circulación, lo que le da un valor único.