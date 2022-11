Billie Eilish, una de las cantantes y compositoras estadounidenses más reconocidas en el mundo, volverá a presentarse en tierras mexicanas. Se confirmó que en el marco de su gira "Happier Than Ever The World Tour" tocará en tres ciudades: el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de marzo, en el Festival Tecate Pa’l Norte de Monterrey el 31 y por último en el Arena VFG de Guadalajara el 3 de abril.

En sus shows estará presentando su álbum "Happier Than Ever" que cuenta con hits como "Billie Bossa Nova", "My Future" y "Not My Responsibility". Además, tocará algunos de sus éxtios por fuera del último trabajo discográfico como "TV", "Bored", "Lovely" ft Khalid y "Everythings i wanted".

Luego de haberse presentado en Estados Unidos y en distintos países de Europa, Billie Eilish seguirá con su gira por Latinoamérica. Además de dar los shows en México, tocará en Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

+Billie Eilish en México: dónde comprar los boletos

Los boletos para ver a Billie Eilish en el Festival Tecate Pa'l Norte, las entradas estarán disponibles a partir del 7 de noviembre haciendo CLICK AQUÍ.

En la Ciudad de México y Guadalajara saldrán a la venta el jueves 10 de noviembre a partir de las 11:00 am con preventa para clientes de Citibanaex por medio del sistema Ticketmaster.

+Billie Eilish, Khalid - lovely