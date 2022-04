Este miércoles 13 de abril, en punto de las 10:00, se liberaron las primeras entradas de Daddy Yankee en México, bastaron solo dos horas para agotar los boletos en Monterrey y Guadalajara, por lo que muchos se quedarán sin poder asistir a la gira "La última vuelta world tour” 2022. ¿Habrá segunda fecha en Monterrey?

Los fans del Big Boss superaron los 650 mil en la fila de espera de la página de venta de boletos, pero recordemos que al estadio de Estadio de Béisbol Monterrey solo pueden entrar máximo 22 mil asistentes y en el Estadio 3 de Marzo solo tiene una capacidad de 18,779 personas. Una contingencia online similar a la que se vivió en la venta de boletos de Bad Bunny en México.

Incluso se reportaron algunas fallas en la página de Funticket, debido al exceso de fans de Daddy Yankee en México conectados, además algunos internautas reportaron trabas al elegir los asientos, algo similar a lo que pasó en la preventa de boletos, donde el sistema se cayó por horas, lo que desató divertidos memes en redes sociales. Después de varias horas de intentos, la empresa lanzó el aviso de que los boletos ya estaban agotados, dejando a muchos desilusionados.

¿Daddy Yankee abrirá segunda fecha en Monterrey?

Las largas filas para la compra de boletos no solo fueron virtuales, muchos fans se lanzaron directamente a las taquillas del estadio de La Sultana del Norte para comprar ahí su boleto, pero al igual que en la página muchas personas no alcanzaron entradas. Después de un poco más de tres horas de espera, los fans del intérprete de temas como “Gasolina”, "Lo que pasó, pasó", “Que tire pa' 'lante”, se encontraron con el anuncio de Sold out.

Los fans comenzaron a pedir afuera del recinto y en redes sociales, una fecha más de Daddy Yankee en Monterrey, ¿será posible?. Echamos un ojo a la agenda de conciertos confirmados de “El Rey del Reggaetón”. Para la "La última vuelta world tour” de Daddy Yankee confirmó Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México y después sumó a la lista a Veracruz, Tijuana y Cancún, quedando así:

Tijuana - 21 de noviembre

- 21 de noviembre Monterrey - 24 de noviembre

- 24 de noviembre Guadalajara - 26 de noviembre

- 26 de noviembre Ciudad de México - 29 de noviembre

- 29 de noviembre Veracruz - 02 de diciembre

- 02 de diciembre Cancún - 04 de diciembre

La primera parada del Big Boss en tierras mexicanas será el próximo 21 de noviembre en Tijuana, después sigue Monterrey el 24 y su siguiente fecha es el 26 en Guadalajara, así que hay días libres, antes y después de "La Sultana del Norte". Esto abre la posibilidad de que Daddy Yankee anuncie una segunda fecha para Monterrey el 23 de noviembre o el 25 de noviembre.

Aunque esto haría muy felices a sus fans del norte, se trata solo de una teoría ya que aún no hay nada confirmado.