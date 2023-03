Está confirmado que en este 2023 regresa a México una nueva edición del Afterlife. El festival de música, que pertenece a la firma Tale Of Us, se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo en el Hipodrómo de la metrópolis de la Ciudad de México.

Luego del show en Tulum en enero, donde Afterlife brindó una de las experiencias audiovisuales inmersivas más destacadas de la música electrónica en el último tiempo, el evento de los DJ italianos Matteo Milleri y Carmine Conte regresa al país. Aún no se confirmó el line up oficial.

Es importante señalar que Afterlife se volvió furor en los últimos años en todo el mundo. Algunos de los shows que anunciaron para este año son en Madrid, Londres, Nueva York, Buenos Aires y Miami.

+Cómo acceder a las anticipadas de Afterlife 2023

Te puedes registrar para obtener acceso anticipado a los boletos haciendo CLICK AQUÍ. Aún no está confirmado cuándo saldrán a la venta.

+Anyma & Chris Avantgarde - Eternity (Live from Afterlife, London 2022)