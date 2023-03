¡Está confirmado! Alicia Keys, una de las cantantes y compositoras estadounidenses más reconocidas en el mundo, se presentará en México 2023 en el marco de su gira internacional titulada “Alicia + Keys World Tour". Anunció tres fechas: el domingo 14 de mayo en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, el miércoles 17 en el Auditorio Nacional de la CDMX y el viernes 19 en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

“Luego del éxito rotundo de su gira mundial ‘Alicia + Keys World Tour’ tanto por Europa como por los Estados Unidos en 2022, Alicia Keys anuncia finalmente la etapa latinoamericana de su gira mundial, que incluirá paradas en Brasil, Argentina, Chile y México”, dice el comunicado del show. Allí estará cantando todos sus éxitos como "If I Ain't Got You", "My Boo", "No One" y "Girl On Fire".

La ganadora de 15 premios Grammy comenzará con esta gira el miércoles 3 de mayo en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro, Brasil. Se espera que los boletos para sus presentaciones de México se agoten en cuestión de horas.

+Alicia Keys en México 2023: cuándo se presenta

Domingo 14 de mayo – Monterrey, México – Auditorio Citibanamex

– – Miércoles 17 de mayo – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

– – Viernes 19 de mayo – Guadalajara, México – Auditorio Telmex

+Alicia Keys - Fallin'

+¿Dónde se pueden comprar los boletos?

Está confirmado que la preventa de boletos será el 27 de marzo para clientes HSBC en la web de TicketMaster, a la cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ. Al día siguiente será la venta general. Aún no se confirmaron los precios.