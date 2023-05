¡Está confirmado! Black Eyed Peas, banda estadounidense de hip hop/pop formada en 1995 en Los Ángeles, se estará presentando en México en el marco de la gira "Elevation World Tour". Anunciaron conciertos en diez ciudades: Torrerón, Querétaro, Monterrey, CDMX, Puebla, Mérida, Cancún, Tijuana, Mexicali y Guadalajara.

El grupo conformado actualmente por Will.I.Am, Taboo y Apl.de.ap. ya se presentó en México durante este 2023. Fue en el festival Tecate Emblema, lugar donde recibieron un gran reconocimiento por parte del público.

En esta gira, Black Eyed Peas estará tocando todos los éxitos que lo llevaron a ser una de las bandas más icónicas de hip hop/pop en el mundo. Es por ese motivo que no faltarán éxitos como "I Gotta Feeling", "Dont't you worry", "Where is the love?" y "Pump it".

+Black Eyed Peas en México 2023: fechas confirmadas de su gira por México

Torreón, Coahuila - 30 de septiembre

- 30 de septiembre Querétaro - 01 de octubre

- 01 de octubre Monterrey, Nuevo León - 05 de octubre

- 05 de octubre Ciudad de México - 06 de octubre

- 06 de octubre Puebla, Puebla - 07 de octubre

- 07 de octubre Mérida, Yucatán - 12 de octubre

- 12 de octubre Cancún, Quintana Roo - 14 de octubre

- 14 de octubre Tijuana, Baja California - 19 de octubre

- 19 de octubre Mexicali, Baja California - 20 de octubre

- 20 de octubre Guadalajara, Jalisco - 21 de octubre

+The Black Eyed Peas - Pump It

+¿Cuándo salen los boletos a la venta y dónde comprarlos?

Los boletos saldrán a la venta esta semana, aunque al momento no confirmaron una fecha exacta. Los mismos se podrán conseguir en la web oficial de Black Eyed Peas, a la cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ.