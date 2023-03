Aprovechando que aún estamos en el mes de la mujer, se estrenará la obra de teatro “María todo va a estar bien”, una puesta en escena que dejará al descubierto lo que l as mujeres de una familia pueden ser ante un momento caótico de sus vidas.

