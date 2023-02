El próximo sábado 6 de mayo se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Pulso GNP 2023 en el Autódromo de Querétaro. Se estarán presentando 21 reconocidos artistas nacionales e internacionales a lo largo de la jornada y se espera que asistan cerca de 50.000 personas.

Love Of Lesbian, Austin TV, The War On Drugs, Residente, Siddhartha, Diamante Eléctrico y Residente son algunos de los cantantes que serán parte del Festival Pulso GNP 2023. A lo largo de esta nota te compartimos el cartel completo.

El 20 de febrero, desde las 14 horas, comenzará la preventa a través de la plataforma Eticket, a la cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ. Al día siguiente, en el mismo horario, comienza la venta general.

+¿Cuáles son los precios de los tickets?

Plus Fase 1 : 2,355 pesos

: 2,355 pesos General: 1,080 pesos

+Quiénes son los artistas anunciados

Adriel Favela

Austin TV

Bellakath

Celest

Clubz

Danny Ocean

Diamante Eléctrico

Gera MX

Kygo

León Benavente

La Gusana Ciega

Lasso

Love of Lesbian

Los Muchachos

Midnidght Generation

Moenia

Michelle Macil

Residente

Sidartha

The War on Drugs

