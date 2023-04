Stratovarius, banda finlandesa de power metal que logró ser una de las más reconocidas dentro del género, confirmó una gira en México para este 2023 con siete fechas confirmadas. Se estarán presentando en Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, León, Querétaro, Pachuca y CDMX.

En esta oportunidad estarán presentando "Survive", el álbum de estudio que lanzaron en el 2022 que cuenta con hits como "World on fire", "Firefly" y "Broken". Además, cantarán todos los éxitos que los llevaron a ser una de las bandas más reconocidas de metal. En este sentido, no faltarán "Hunting High and low", "Black Diamond", "Unbreakable" y "Eagleheart".

La primera parada de la gira será en Monterrey el próximo 6 de mayo. La gira se llevará a cabo los primeros 15 días de dicho mes y cerrará en el Circo Voaldor de México.

+Gira de Stratovarius en México 2023: dónde se presentarán

06/05 - Monterrey , Café Iguana

, 07/05 - Guadalajara , C3 Stage

, 09/05 - Aguascalientes , Auditorio Dimo

, 10/05 - León , Foro de lago

, 11/05 - Quéretaro , Teatro Metropolitano

, 12/05 - Pachuca , Explanda

, 14/05 - CDMX, Circo Voaldor

+Cómo comprar los boletos

Los boletos para ver a Stratovarius en México se pueden conseguir haciendo CLICK AQUÍ. Los precios van desde $1000 hasta $1250 (sin el cargo de servicio).

+Stratovarius - Eagleheart