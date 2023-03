Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, anunció nuevas fechas para México en el marco de su gira internacional titulada "The After Hours Til Dawn Global Stadium Tour". Se presentará el 26 de septiembre en el Estadio BBVA ubicado en Guadalupe, Nuevo León, y el 25 de octubre dará concierto en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

En esta gira, que ya tiene fecha anunciada en el Foro Sol de la CDMX, estará cantando todos los éxitos de "After Hours", álbum que lanzó en el 2020. El mismo cuenta con hits como "Alone Again", "Hardest to love", "Heartless" y "Blindings Lights", entre otras.

"La producción más grande de su carrera, en la que el público podrá disfrutar del reflejo de su camino creativo, que además de ser un recorrido musical tiene una impronta estética y conceptual atrapante”, dice la promoción de este evento. Y añade: “El tour es además el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia única: The Weeknd tiene a la plataforma de blockchain Binance como sponsor del tour, con quienes ha lanzado una colección exclusiva de NFTs para la ocasión, así como merchandising diseñado de forma conjunta”.

+Boletos para The Weeknd en México 2023: dónde comprarlos

Está confirmado que la preventa exclusiva para clientes Citibanamex será el próximo 15 de marzo a través de Ticketmaster desde las 14:00 horas hasta las 23:00. La venta general será en misma web y horario el 16 de marzo.

+The Weeknd - Call Out My Name

+Los precios de los tickets

Aún no fueron confirmados los precios de los tickets para ver a The Weeknd.