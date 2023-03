El Power Trip Festival, evento que reúne a las mejores bandas de Rock/Metal de la historia, tendrá una nueva edición en este 2023. En esta oportunidad se estará desarrollando el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de octubre en el Empire Polo Club en Indio, California.

El cartel ya fue confirmado en las últimas horas. Las 6 míticas bandas que se estarán presentando en el concierto de Estados Unidos son las siguientes: AC/DC, Ozzy Osbourne, Metallica, Iron Maiden y Guns N’ Roses, Tool.

Es importante señalar que en este mismo lugar se suele realizar el Coachella y en el 2016 se llevó a cabo el Desert Trip. En ese festival de rock participaron otras bandas icónicas como The Rolling Stones, Paul McCartney, The Who, Roger Waters, Neil Young y Bob Dylan, quienes estuvieron distribuidos en dos fines de semanas consecutivos.

+Power Trip Festival 2023: dónde comprar los boletos

Los boletos saldrán a la venta desde el próximo 4 de abril. Puedes registrate en la web oficial del evento haciendo CLICK AQUÍ para luego sólo ingresar a comprar los tickets.

+BLACK SABBATH - "Paranoid"

+¿Cuáles son los precios?