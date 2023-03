Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023 fue cuando Brendan Fraser subió al escenario para recibir su premio a Mejor Actor, por su trabajo en 'The Whale' (La Ballena), esto marca un exitoso regreso de la estrella que por años se alejó de Hollywood tras ser víctima de una agresión sexual.

El Oscar de Brendan Fraser era uno de los premios más esperados, después de que en el festival de cine de Venecia recibió una ovación de seis minutos por su interpretación del profesor de literatura con obesidad en “La Ballena”.

El actor que muchos recuerdan por divertidas películas como “George de la jungla”, “Al diablo con el diablo” y las tres entregas de “La Momia”, sufrió un episodio que apagó su brillo y lo hundió en una profunda depresión.

En 2018, con el auge del movimiento #MeToo, Brendan Fraser se atrevió a contar que 15 años antes, en el 2003, el famoso periodista Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, abusó de él.

"Me agarró la nalga y con uno de sus dedos me tocó en el perineo", dijo en entrevista con GQ, señalando la zona que hay entre el ano y los genitales. "Luego empezó a moverlo y yo entré en pánico. Me sentí como un niño pequeño", narró el actor, añadiendo que su reacción fue la de apartarle la mano a Berk y salir disparado del hotel sin hablar con nadie. "Creí que me iba a poner a llorar, [...] como si alguien me hubiera tirado pintura invisible por encima".