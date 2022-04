Hace solo unos meses las redes sociales lanzaron el hashtag #FreeBritney para apoyar a la “Princesa del pop”, quien vivía atrapada en una estricta tutela legal a cargo de su padre. Ahora ella es libre, ha tomado el control de su vida y felizmente ha anunciado que pronto llegará a su vida un nuevo bebé. El embarazo de Britney Spears ya es tendencia en Twitter, Facebook e Instagram, y estos son los mejores memes y reacciones de sus fans.

Los memes siempre han sido una forma de verle el lado divertido a una noticia, el embarazo de Britney Spears ha hecho que las redes sociales se vuelquen en imágenes de celebración, te soprenderá saber que muchos desearían estar en el lugar del nuevo bebé e incluso otros han dejado atrás el tema la Revocación de Mandato en México de AMLO para celebrar por la intérprete de "Oops! I Did It Again".

La 'Princesa del pop' tiene ya dos hijos, de su anterior matrimonio con Kevin Federline, Sean Preston y Jayden James Federline, de 17 y 16 años respectivamente; así que este bebé será su tercer hijo y el primero con su prometido, el modelo y actor Sam Asghari. Mira como las redes sociales han tomado esta noticia.

Los mejores memes sobre la noticia del embarazo de Britney Spears

En ocasiones nos sorprende la rapidez con la que los creadores de memes lanzan divertidas imágenes para reaccionar a un noticia importante, recordemos como lo hicieron recientemente tras el incidente de Will Smith que golpeó a Chris Rock en los Premios Oscar. Por supuesto que la noticia de Britney Spears embarazada no ha sido la excepción y esto es lo mejor que se ha publicado en Twitter, Facebook y más.