Buen Fin 2021: ¿Qué tiendas participarán en el Buen Fin y cuáles no?

Estamos a unas horas de iniciar la temporada de descuentos más importante del año y ya podemos empezar a ver los primeros descuentos. De igual forma ya se ha dado a conocer qué tiendas participarán en el Buen Fin 2021 y qué otras presentarán descuentos aunque no forman parte oficial de este evento.

Del 10 al 16 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin, la época de descuento más esperada del año y todo el mercado se prepara para ello. Tanto así que Facebook realizó una encuesta sobre la temporada de mayores descuentos en México en donde descubrió que el 87% de los encuestados pretende realizar alguna compra durante el Buen Fin.

Esto hace que miles de tiendas deban prepararse para su momento más fuerte y nosotros como compradores comencemos a buscar las mejores opciones para realizar nuestras compras. Y para que puedas hacerlo más rápidamente te vamos a compartir las tiendas que participarán en el Buen Fin 2021.

Tiendas que participarán en el Buen Fin

El Buen Fin es organizado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), por lo que las empresas que deseen participar en esta temporada de descuentos se han debido registrar ante esta asociación.

Los establecimientos confirmados para participar en el Buen Fin 2021 son:

Xbox

Huawei

Shein

Miniso

Mercado Libre

Scotiabank

Rappi

RadioShack

Farmacias San Pablo

Costco

Stradivarius

Liverpool

Zara

Sanborns

Xcaret

Whirpool

Volaris

Viva Aerobus

Vans

Nike

Aeromexico

Adidas

Samsung

HP online

Dell

iShop Mixup

GAP México

Chedraui

Amazon

Aeropostale

Capa de Ozono

Ferrioni

Flexi

Forever 21

El Palacio de Hierro

HSBC

En total el ANTAD tiene registrados 44,570 negocios en toda la república mexicana y aunque no todos participen sí se tiene contemplado que la gran mayoría lo haga, por lo que será conveniente que revises la lista completa de tiendas participantes en el Buen Fin 2021 aquí.

¿Quiénes no participarán en el Buen Fin?

Para sorpresa de muchos, grandes cadenas como Walmart y Oxxo no participarán en el Buen Fin, pero esto no quiere decir que no puedas encontrar descuentos, porque por su parte han organizado diferentes acciones para que sus comparadores se beneficien de la temporada de descuentos.

Hasta ahora las tiendas que no participarán en el Buen Fin 2021 son:

Bodega Aurrera

Superama

Sam’s Club

Walmart Express

Walmart

Domino's Pizza

Starbucks

Burger King

Chili's

F. Chang's

Italianni's

The Cheesecake Factory

Vips

El Portón

Oxxo

Aquí te dejamos la información sobre los descuentos que Grupo Walmart tendrá esta temporada.

¿Cuándo empieza el Buen Fin?

El Buen Fin se realizará del 10 al 16 de noviembre en todo el país, así que prepara la cartera porque la temporada de descuentos está a punto de iniciar.