Enrique Bunbury ha comenzado esta semana anunciando que dejará de dar conciertos a partir de septiembre de este año, explicando que su decisión se debe a los problemas de garganta y vías respiratorias que padece. Esto nos hace recordar que no es la primera estrella en padecer de síntomas similares, por lo que hemos armado para ti un recuento de otros cantantes y músicos que han enfrentado problemas de garganta y se han tenido que ausentar temporal o definitivamente de los escenarios.





"Lo que normalmente era placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento [...] He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours", explicó Enrique Bunbury en un comunicado en sus redes sociales oficiales.

Los problemas en la garganta y cuerdas vocales es uno de los principales padecimientos de los cantantes, incluso hay quienes han tenido enfermedades relacionadas aún más peligrosas, tales como el cáncer de garganta. Esta lista incluye a artistas como Saúl Hernández de Caifanes hasta Charlie Watts de The Rolling Stones.

Bunbury y otras 4 estrellas de la música que han enfrentado problemas de garganta

Saúl Hernández

Considerado uno de los más importantes músicos de rock de México y Latinoamérica, el líder de Caifanes, se sometió a más de 40 operaciones en la garganta en un lapso de dos años y medio, para que le extirparan varios tumores, que puso en pausa todas las actividades de la banda.

George Harrison

El ex guitarrista de The Beatles fue diagnosticado con cáncer en 1997, por fumar en exceso y perdió la batalla en 2001. Pese a su enfermedad, George Harrison no dejó de crear música. Grabó su última canción un mes antes de su muerte: “A horse to water”.

Bruce Dickinson

El vocalista de Iron Maiden fue diagnosticado con cáncer de lengua en 2015, después de un duro tratamiento de quimioterapia logró superar la enfermedad. El cantante atribuyó su padecimiento al Virus del Papiloma Humano por practicar "demasiado sexo oral".

Charlie Watts

El baterista de The Rolling Stones, quien falleció en agosto del 2021, le fue detectado cáncer de garganta en junio de 2004 pese haber dejado de fumar a fines de los 80's, por lo que el músico luchó durante 17 años contra esa enfermedad.