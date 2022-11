Si ya eres fan de hueso colorado y no te quieres perder ningún capítulo, te traemos la opción para que puedas ver "Cabo" cuando tú quieras.

A poco más de una semana de su estreno, la telenovela “Cabo”, se coloca como una de las novelas favoritas de TelevisaUnivisión, a pesar de las críticas por tratarse de un remake y no haber más ideas en la televisora de San Ángel para producir nuevos contenidos e historias.

Hay que resaltar que “Cabo” es la adaptación de la versión original de la novela “Tu o nadie” que se lanzó en 1985, que posteriormente tuvo más remakes bajo el nombre de “Acapulco, cuerpo y alma” en 1995 y su última edición con “Sortilegio” en 2009.

Hoy en 2022 los protagonistas son Bárbara de Regil y Matías Novoa, una drama producida por José Alberto “El Güero” Castro y que al parecer ha agradado a los televidentes, por tal motivo te contamos cómo puedes ver las veces que quieras, los capítulos de la novela que se graba en Baja California Sur.

¿Te perdiste un capítulo de “Cabo”?

Que no te pase nunca más, si tuviste que salir o tus diferentes compromisos te impidieron ver uno de los capítulos de la novela “Cabo”, no te desesperes, nada está acabado, ya que por fortuna podrás ver no solo ese capítulo, sino todos, las veces que quieras, dónde quieras y a la hora que quieras.

Esto se debe a que gracias a la plataforma de streaming Vix tendrás la opción de poder ver tu novela en el momento que quieras ya que forma parte de Vix+, por lo que “Cabo” estará disponible totalmente en tu suscripción por 119 pesos mensuales.

Así que descarga la app o inclúyela en tu televisión, regístrate si no tienes aún una cuenta, paga y listo, vete al menú de novelas o en el buscador, coloca “Cabo”, rápidamente te saldrá la opción, solo dale play y a disfrutar.