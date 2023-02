Aunque no se había revelado la fecha sí se sabía que ya se están viviendo las últimas semanas de la novela, pero este día la actriz Lorena Sevilla, quien hace el papel de Blanquita , dio a conocer en un programa de Televisa que el 17 de febrero se conocerá con quién se va a quedar si con Luis o Alan , así que la final de Cabo será dentro de 15 días.

La historia se estrenó en octubre pasado y después cuatro meses llegará a su fin, siendo la novela más exitosa de la actual barra que ofrece la televisora de San Ángel, esta historia estuvo protagonizada por Matías Novoa y Bárbara de Regil, quien marcó su debut en Televisa y con un protagónico, el cual la hizo lucir en los más diminutos vestidos debido a que toda la trama se grabó en Los Cabos, Baja California y el look lo justificaba.

La telenovela “Cabo” está llegando a sus últimas semanas , por lo que se encuentra en su punto máximo, pues el futuro de sus personajes están pasando por momentos inciertos, es por eso que te decimos cuándo será la gran final para que no te pierdas ningún detalle en los próximos días.

