Esta es la última semana de la telenovela Cabo, no te pierdas ningún capítulo, si es que no puedes ver el final en televisión, te decimos cómo puedes verlo por internet

Afortunadamente, podrás seguir en vivo cada episodio a través de la plataforma de streaming Vix + , una app de paga, pero por 25 pesos podrás llevar por un mes todos los contenidos y verlos desde tu celular. Pero toma nota, ya que si cuentas con un paquete de Izzi, es posible que incluya también de manera gratis el servicio de Vix+ será la gran final para que no te pierdas ningún detalle en los próximos días.

La telenovela “Cabo” está llegando a su fin, por lo que se encuentra en su punto máximo, pues el futuro de sus personajes están en pleno desenlace, es por eso que te decimos cómo puedes ver todos los capítulos y en vivo si es que no está en tu casa.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.