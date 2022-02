Memorable. Así fue la participación de Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico masculino Beijing 2022 y con ello selló de gran manera el regreso de un competidor mexicano en esta disciplina de los Juegos Olímpicos de Invierno. Además fue una situación histórica pues nunca antes un patinador latinoamericano había llegado a la última instancia.

Luego de la sesión de calentamiento, Donovan Carrillo fue el sexto competidor del primer grupo de seis patinadores (24 en total en la final) y ataviado con su espectacular traje desarrolló una destacada participación con un fondo musical muy vivo con las canciones Perhaps, perhaps, perhaps con Carlos Rivera, Sway con Dean Martin, María con Ricky Martin y Bailar con Elvis Crespo.

En el programa libre desarrollado en esta final Donovan Carrillo ejecutó 12 elementos que le dieron una calificación de 65.66 puntos: Quad Toeloop (8.28), Triple Axel (9.03), Triple Loop (4.34), Triple Flip+Single Euler+Triple Salchow (9.42), Fly. Change Foot Comb. Spin 4 (4.00), Choreo Sequence 1 (3.71), Triple Lutz+Triple Toeloop (under-rotated) (7.75), Triple Flip (4.09), Triple Lutz (3.54), Step Sequence 4 (4.74), Change Foot Combination Spin 4 (4.15) y Change Foot Combination Spin 4 (3.51).

Estas fueron sus calificaciones para los componentes del programa de Donovan Carrillo: Técnica de patinaje (7.32), Transiciones (7.04), Actuación (7.29), Composición (7.36) e Interpretación de la música (7.43) para una puntuación total de la presentación: 72.88 que, sumados a los 65.66 dieron un subtotal de 139.44 puntos a los cuales se les aplicó la deducción de un punto.

Donovan Carrillo obtuvo un puntaje de 138.44 puntos en el programa libre que, sumados a los 79.69 puntos que consiguió el lunes en la clasificación con el programa corto le dieron un total acumulado de 218.13 puntos.

Después de su participación, Donovan Carrillo comentó que "en general, creo que hemos tenido muy buenos resultados, el día de hoy me sentí un poquito nervioso pero es parte del patinaje, lo más importante es que disfruté cada instante de esta participación tratando de luchar por todo".

Donovan Carrillo agradeció a quienes lo han impulsado y a quienes lo han criticado. "Estoy muy agradecido con mi país y a todos los que me apoyaron y me mostraron su afecto. Me motivaron muchísimo para seguirme superando y lograr nuevas metas. A los niños me gustaría decirles que a mí muchas veces me dijeron que estaba loco por intentar competir en patinaje", dijo el patinador mexicano quien ya piensa en prepararse para los Juegos Olímpicos Milan 2026.