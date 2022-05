Aunque en nuestro país tenemos muchas fechas de celebración, desde el Día del Taco hasta el Día del Gato, ninguno es tan importante como el 10 de mayo, fecha en la que celebramos a las madres, la figura más relevante de la familia mexicana. Y como todo buen festejo la música es esencial, te presentamos las canciones ideales para dedicarle a mamá en su día.

El 13 de abril de 1922 en México se lanzó una convocatoria para decir cuándo se debería celebrar a las madres y el gran ganador fue el 10 de mayo, desde entonces, hace ya 100 años, los mexicanos paran todo para celebrar a las mujeres que les dieron la vida.

¿Cómo se celebra el Día de las Madres en México?

En México son muchas las formas tradicionales en las que se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo. La mayoría realiza una comida familiar en casa de alguna de las abuelas; en donde todos los hijos y nietos de una familia se reúnen para celebrar a todas las madres de esta.

Otras suelen preferir los restaurantes; los cuales registran uno de sus mejores días en el año gracias a esta fecha. Por su parte, todas las escuelas realizan un festival en el que los alumnos realizan algún baile o performance especial para las madres.

Canciones para dedicarle a mamá

Y así como las reuniones familiares son tradicionales, la música que se escucha en ellas también lo es. Este día una serie de canciones perfectas para dedicarle a mamá se escucha en todas las casas y restaurantes del país y si tú no estás muy seguro de cuál debería ser tu playlist o no conoces los nombres, no te preocupes porque aquí te lo decimos.

Señora, señora - Denisse de Kalafe

Prácticamente todos los niños mexicanos cantarán una vez en su vida escolar la canción de Denisse de Kalafe. Esta canción fue escrita por Kalafe durante un ataque de nostalgia debido a que su carrera la mantenía alejada de su natal Brasil y de su madre.

Amor Eterno - Juan Gabriel

Aunque a primera vista Amor Eterno pareciera que habla de una relación amorosa, en realidad esta canción Juan Gabriel la hizo para recordar a su madre tras su muerte. Esta triste historia ha hecho que miles dediquen esta rola a quien les trajo al mundo.

Por el amor a mi madre - Antonio Aguilar

El cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano que dio su lugar a la charrería a nivel nacional, también tiene una canción ideal para dedicarle a mamá en su día. Es perfecta sobre todo para aquellos que no han sido los hijos más tranquilos y fáciles de la historia.

Mi Cariñito - Pedro Infante



“¡Ay!que dichoso soy

con ella soy feliz

¡viva! su vida mi cariñito que tengo aquí.”

Con este clásico del cine mexicano muchos deciden cantarle a mamá cuánto la quieren.

Ella es única - Franco de Vita

“Ella es la que siempre te espera

No importa la hora, allí está tu cena

Y sin pedirte nunca nada a cambio

Ella siempre está dando, ella siempre está allí.”

Franco de Vita tiene una de las canciones favoritas para este día y a diferencia de las anteriores, no tiene tantos años así que si buscas algo un poco más moderno, esta canción podría funcionar.