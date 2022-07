Conoce cuándo comenzará la canícula 2022 en México y qué estamos serán aquellos que podrían llegar a temperaturas arriba de los 50° C.

Canícula en México: ¿Cuándo empieza y qué estados llegarán arriba de los 50° C?

La temperatura en nuestro país está subiendo cada vez más y hay una explicación muy clara por ello. Los próximos días entraremos en el periodo más caluroso del año y aquí te diremos cuándo iniciará la Canícula en México, cuántos días durará y qué estados serán los más afectados.

En el verano ocurre un fenómeno climático que pone a todos a sudar, se trata de la canícula. La canícula es el periodo del verano en el que se registra una mayor disminución en la cantidad de lluvias, el calentamiento del aire, mayor presencia de radiación solar y el aumento gradual del calor.

Esta temporada se da generalmente en los meses de julio y agosto y se presenta especialmente en las regiones del centro, oriente y sur de México.

¿Cuándo inicia la canícula en México 2022 y cuanto dura?

De acuerdo a los datos meteorológicos, se calcula que la canícula en México este 2022 iniciará en la segunda quincena de julio y esta temporada alcanzará temperaturas arriba de 45° grados centígrados en gran parte del país.

Y aunque anteriormente se creía que la canícula duraba exactamente 40 días, que serían los más calurosos del año. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional asegura que este fenómeno no funciona exactamente así, pues, pues sus estadísticas demuestran que este periodo puede durar de 30 a 50 días dependiendo las condiciones climáticas de la región.

Basados en esto también comparten que el patrón de disminución de precipitación no es uniforme, por lo que no presentará igual en todas las regiones del país y esto quiere decir que no todos los estados atravesarán la canícula con la misma duración e intensidad.

¿Qué estados serán los más afectados por la canícula 2022?

De acuerdo a los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la canícula podría presentarse con mayor fuerza en estados del noreste, sobre todo en los que se encuentran colindantes al Pacífico, como las costas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Estos estados podrían llegar a presentar temperaturas arribas de 50° grados centígrados.

Por otro lado, la canícula se presentará con menor intensidad en estados del centro del país como la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; así como en Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán.