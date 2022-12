Ha pasado ya un año desde que el exfutbolista y ex comentarista Carlos Albert se retiró de los espacios públicos en los medios de comunicación, pero ha reaparecido en una entrevista en la que habló fuerte sobre dos personajes muy controversiales: José Ramón Fernández y Ricardo La Volpe.

En entrevista para el programa Sagafut conducido por Jorge el Burro van Rankin y por Juan Carlos Gabriel de Anda, Carlos Albert compartió que "me retiré por mi edad, ya me sentía cansado, no físicamente, pero sí mentalmente porque tienes que estar pendiente de todo y yo ya no quería eso".

En la conversación con Jorge el Burro van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda, Carlos Albert habló de personajes con los que tuvo relación durante su carrera como periodista deportivo, uno de ellos es José Ramón Fernández quien fue su jefe en el programa DeporTV.

"Cualquier cosita le molestaba, por eso al aire tuvimos muchas peleas por contestarle. Siempre fue un jefe muy duro, pero a José Ramón (Fernández) le admiro su profesionalismo. Desde que lo conozco hasta hoy es el más entregado a su trabajo, todo un profesional, pero tiene un temperamento de la chingada", comentó Carlos Albert.

Ricardo La Volpe es una mierda de persona: Carlos Albert

Una de las grandes polémicas de Carlos Albert en el periodismo fue con Ricardo La Volpe a quien cuestionó con dureza durante su etapa como director técnico de la selección mexicana. "Con él nunca terminé enemistado porque nunca fue mi amigo", contó Carlos Albert. "Lo que opino de Ricardo La Volpe es que es una mierda como persona, pero en el futbol no odio a nadie".