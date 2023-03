“ Estas tragedias suceden cuando los PADRES no aceptan a sus hijos como son y los REPRIMEN . Desafortunadamente esta joven promesa del DEPORTE MEXICANO, el joven CARLOS VACA CORDERO, decidió quitarse la vida, a los 20 AÑOS DE EDAD, lanzándose desde las alturas del WTC en JURIQUILLA”, dicho relató coincide con las notas que se generaron días antes.

La cuenta de Twitter, Doña Carmelita, que se caracteriza por revelar chisme del espectáculo, reveló que se habría tratado de un suicido, ya que el joven no era aceptado por sus padres por ser gay.

En su momento se reportó que llamaron al 911 para pedir los servicios de emergencias , pero al llegar solo confirmaron que el atleta ya no contaban con signos vitales. Algunos trabajadores que fuero testigos, habrían asegurado que el joven se lanzó del noveno piso, pero existen otras versiones que apuntan a que habría caído de manera accidental.

