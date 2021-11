A un año del fallecimiento Diego Armando Maradona, el ex futbolista mexicano Carlos Hermosillo recordó algunos de los pasajes que vivió al lado del astro argentino con quien por cierto fue contemporáneo en dos Copas del Mundo, en México 1986 y Estados Unidos 1994.

"Maradona fue una persona muy especial, siempre tuvo un trato muy especial conmigo, estuvo en mi partido de despedida, es un gesto para mí maravilloso; las veces que vino a México, siempre tuvo una gran atención, un gran amigo, un gran compañero, gran ser humano", comentó Carlos Hermosillo en un nota publicada por Mediotiempo.

Diego Armando Maradona y Carlos Hermosillo coincidieron varias veces el 19 de marzo de 2002 en la cancha del estadio Azul en el partido de despedida del delantero mexicano; también el 10 de noviembre 2006 en el Showbol en el Palacio de los Deportes y más recientemente el 2 de septiembre del 2014 lo vio en el estadio Olímpico de Roma por un partido organizado por el Papa Francisco. "Yo fui por última vez a Roma a jugar el partido del Papa, estaba Maradona; yo trabajo en Telemundo y le hicimos una entrevista con su hijo italiano, y cuando me recibió, me recibió con un cariño muy especial", apuntó Hermosillo.

-Maradona en la despedida de Hermosillo-

De la presencia de Diego Maradona en su partido de despedida en 2002, Carlos Hermosillo recuerda que "me volteaba a ver en una jugada y cuando le hace así, la daba para otro lado, casi me fractura, te lo juro, porque yo hice el movimiento pensando que el balón venía para mí porque me estaba viendo a mí, eso no lo hace cualquier jugador, el jugador que te va a dar un pase te voltea a ver a ti, eso no se aprecia en la televisión, pero los que estamos en la cancha lo apreciamos muchísimo. Engañaba al rival completamente”.

Por último, Carlos Hermosillo reivindicó la imagen de Diego Maradona ante las incontables voces que que criticaron ferzomente su forma de vivir fuera de la cancha. "Yo de verdad escucho hablar mucho de Diego, cuestionan mucho su vida y la verdad digo caray, el que conoció a Diego, sabe quién era Diego. En la vida personal, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, se nos olvida que traemos una maletita que cargar, para mí ese hombre fue el mejor jugador del mundo y fue una gran satisfacción haber convivido con él y que jugara en mi partido de despedida”.