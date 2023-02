En cambio, ha habido más quejas debido a que en verano se viven mayores temperaturas en el puerto. Así que para este año las fechas oficiales de celebración serán del 29 de junio al 5 de julio de 2023, por lo que aún no se han dado a conocer más detalles sobre los espectáculos musicales que conformarán el cartel.

Sin duda el carnaval más conocido en México es el que organiza el estado de Veracruz, pues además de su tradición es el más importante de nuestro país, pero por segundo año consecutivo se realizará en el verano y no en los próximos días, como el de la mayoría de los carnavales del país.

