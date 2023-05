El video fue subido por el usuario de Twitter, @scarycontent18 el 2 de mayo, pero debido a lo gráfico y cruel, fue eliminado por Twitter . Hasta el momento no se sabe quién es el autor de este maltrato animal, pero lo que sí, es que los usuarios piden a las autoridades que sea identificada la persona que lo realizó.

A través de las redes sociales ha comenzado a rondar un video donde un gatito es introducido a una licuadora, conocido como “Cat blender” , pero no es la típica imagen chistosa y tierna de los gatos en Internet, pero los usuarios lo han tratado de ver de un lado amable con memes más agradables.

