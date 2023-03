En cuanto a Cazzu , la felicidad es mutua, pues a pesar de que está cargada de trabajo no han descuidado su relación, pues si querían que funcionara tenían que dejar tiempo para ellos dos, mismo que los ha llevado a Argentina, ya que allá no son tan acosados por la prensa como en México.

Como cualquier pareja embarazada, Nodal y Cazzu no han dado a conocer la noticia debido a que se esperarán a los tres meses , tiempo en el que hay mayor riesgo en el embarazo, pero sus familias ya lo saben y están muy felices, el cantante de “Botella tras botella" fue quien les reveló la noticia.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.