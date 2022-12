Desde hace varios meses la cantante Céline Dion fue señalada por su extrema delgadez, pero todo se debe a una rara enfermedad que sufre y fue hasta ahora que rompió el silencio para hablar y compartir a sus fans y el mundo entero lo que está viviendo actualmente.

La noticia la dio a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde explicó que los médicos le han diagnosticado con “Sindrome de la persona rígida” una enfermedad autoinmune que afecta principalmente al sistema nervioso y la puede padecer una de cada un millón de personas.

"Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy", afirma Dion, al borde de las lágrimas.

La intérprete del exitoso tema de la película de “Titanic”, "My heart will go on", aseguró que sigue tratando de asimilarlo, pues ya tiene tiempo con dicha enfermedad, quien actualmente tiene 54 años.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo", señaló

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida (antiguamente denominado síndrome del hombre rígido) afecta principalmente el encéfalo y la médula espinal (el sistema nervioso central), pero causa síntomas similares a algunos trastornos de los nervios periféricos.