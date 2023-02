CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS ENLATADOS

Cabe destacar que el tiempo límite para donar ayuda es hasta el viernes 10 de febrero y así poder enviarlo, no se descarta que pueda haber una recolecta más, pero ya se estará anunciando en los próximos días.

La Embajada de Turquía en México es una de las sedes que está recibiendo víveres, ropa y otras necesidades, pero si no puedes acudir a ella en Monte Líbano, 885 Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo . En horarios de 9:00 a 17: 00 horas .

Turquía y Siria necesitan de la solidaridad del mundo entero , luego del terremoto de 7.8 que sorprendió a dichas ciudades el lunes 6 de febrero y que hasta el momento contabiliza más de 12 mil muertos , miles de desaparecidos y heridos. Pero si quieres apoyar a estas naciones y no sabes cómo hacerlo, te contamos cuáles son los puntos oficiales para que hagas tus donaciones.

