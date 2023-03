Después de haber hecho una pausa debido a la pandemia por covid-19, este 2023 se llevará a cabo la décima edición del Cervefest, el evento de cerveza artesanal más esperado de México para la degustación de una amplia variedad y estilos de cerveza nacional y extranjera.

¿Cuándo es el Cervefest 2023?

La décima edición se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de marzo en el Deportivo Club Acalli, ubicado en: Camino Antiguo a Cuemanco, en la alcaldía de Xochimilco. Para mejor referencia, se encuentra al final de la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, junto al embarcadero de trajineras de Cuemanco.

¿Qué habrá en el festival de la cerveza 2023 en CDMX?

Cervefest se ha distinguido por ser el mejor día de campo en la ciudad: en donde los asistentes, acompañados de sus familias, amigos e incluso de sus mascotas, pueden degustar de numerosas etiquetas de cerveza artesanal, así como gastronomía variada y entretenimiento musical, en un entorno natural, al aire libre y rodeado de la flora y fauna endémica de la región, dentro de un espacio seguro y apto para toda la familia.

Como ya es tradición de Cervefest, en cada edición se ha buscado compartir con los asistentes la cultura de otros países y es por ello este año será dedicarlo al país que le da lugar al evento “MÉXICO”, por lo que se contará con un pabellón en el que se expondrá la cultura, sus tradiciones, su comida y otras actividades.

Será un evento Pet friendly

Además de ser un evento cien por ciento familiar, incluyente, socialmente responsable y amigable con las mascotas (lleva tus bolsitas para sus desechos) este año, además del extenso programa artístico durante los tres días, también habrá juegos y concursos al aire libre para gente de todas las edades, así como exhibiciones, espectáculos y un programa de catas gratuitas, donde los expertos cerveceros mostrarán el fascinante mundo de la cerveza artesanal, si vas a asistir no olvides llevar algo referente a México, para darle un toque de tradición a esta nueva edición, la cual podría ir desde trajes típicos o vestimentas mexicanas.

Los horarios para el Cervefest 2023

Los horarios de apertura son los siguientes: viernes 17 de marzo, de 12:00 a 23:00 horas, y sábado 18 y domingo 19 de marzo, de 11:00 a 23:00 horas. Puedes adquirir tus boletos en la taquilla los días del evento o en preventa a través de: https://cervefest-2023.boletia.com/

Los niños menores de 12 años entran GRATIS

entran GRATIS Entrada de 13 a 17 años de edad: $140 pesos por persona. (Sin derecho a vaso conmemorativo, ni degustación)

$140 pesos por persona. (Sin derecho a vaso conmemorativo, ni degustación) Entrada Especial Amigos de la tercera edad (60+ con credencial INAPAM) y personas con capacidades diferente s: $140 pesos.

s: $140 pesos. Entada de adulto general para un día: $230 pesos por persona.

Si no sabes cómo llegar, no tienes vehículo propio o simplemente no quieres manejar, Turibus como en años anteriores, dará el servicio sin costo al Cervefest y de regreso (revisa nuestras páginas para conocer los horarios y salidas).