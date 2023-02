A través de su página podrás escuchar y ver algunos audios que te ayudarán en tu día a día en temas tan comunes como “Los estragos de la pandemia en el amor”, “Cómo lidiar con tu guerra internar”, “Cómo impactan las heridas en infancia”, “no ruegues a quien no te ama”, “cómo lidiar con las críticas”, por mencionar alguno y totalmente gratis. Pero si quieres tener contacto con él puedes escucharlo en su programa de radio "El placer de vivir" de lunes a viernes.

En la última década, César Lozano ha llegado a miles de personas , pues no solo es un conductor de televisión o radio, también tiene una profesión como médico cirujano y partero, pero quizá sin saberlo, el originario de Monterrey ha ayudado a más de uno con solo un libro o una expresión de las que solo él sabe decir o escribir, por eso te traemos 20 frases matonas que ha inmortalizado en algún momento de su vida y que siguen vigentes.

