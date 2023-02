No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y así como el Super Bowl ya está aquí, también los mejores memes sobre este imperdible evento.

Esta tarde se llevará a cabo el Super Bowl 2023 y en esta edición, el duelo Chiefs vs Eagles será el que nos brinde al próximo campeón de la NFL sin embargo, estos equipos no llegaron solos a la gran final del torneo sino que lo hicieron acompañados por los mejores memes del evento, los cuales podrás ver aquí.

Y es que absolutamente nadie se quiere perder este evento, que es uno de los más vistos a nivel mundial año con año por lo que esta tarde es muy probable que nadie hable de algo que no sea el partido, y si tú eres fan de la NFL y no te perderás este partidazo, aquí tienes los mejores memes que han surgido hasta el momento sobre este choque entre Cheifs y Eagles.

Checa aquí los mejores memes del duelo Chiefs vs Eagles del Super Bowl 2023

¿A qué hora inicia el duelo Chiefs vs Eagles del Super Bowl 2023?

La previa del partido empezará su transmisión en las señales oficiales a partir de las 17:00 horas, tiempo de México por lo que a partir de esa hora los fans del emparrillado podrán por fin ver los pormenores del evento, y el kick off será a las 17:30 horas tiempo de México, por lo que a partir de esa hora los dos equipos que lograron ganar en sus respectivas conferencias chocarán para saber quién se quedará con el Super Tazón de este año.

¿Quién actuará en el medio tiempo en el duelo Chiefs vs Eagles del Super Bowl 2023?

La cantante Rihanna será la encargada de ponerle música al evento con todo su repertorio de éxitos entre los que muy probablemente escucharemos temas como Umbrella, Lift me up, Love on the brain y por supuesto la canción más esperada del momento, Stay. Y aunque también se generó el rumor de que probablemente Shakira sería parte del espectáculo, hasta el momento esto no ha sido más que un rumor ya que la propia cantante le deseó éxito a Rihanna desde su cuenta de Twitter.