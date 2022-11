El actor Chris Evans fue nombrado El hombre vivo más sexy del mundo este 2022 por la revista People, durante el programa de Stephen Colbert. Su personaje de Capitán América lo llevó a permanecer activo por más de una década, siendo uno de los superhéroes de Marvel.

La revista donde Evans será la portada saldrá a la venta este viernes 11 de noviembre, por lo que señaló: “Mi madre estará muy contenta. Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”.

¿Quiénes más han sido El hombre más sexy del mundo?

Esta es una distinción que hace la famosa revista desde hace varios años, siendo Mel Gibson el primero en obtener dicho título en 1985. Otros actores que se han sumado a la lista son Rudd, Ryan Reynolds, John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum, David Beckham y Chris Hemsworth, est último otro de los vengadores de Marvel.

Carrera de Evans en el cine

Su primer papel en el cine fue en la película “The New Comers”, en el año 2000, e interpretó al superhéroe Johnny Storm, Antorcha Humana, en dos filmes de “Los 4 Fantásticos” en 2005 y 2007. Pero la fama le llegó en 2011 con “Captain America: The First Avenger” (“Capitán América: El primer vengador”). Ha formado parte de 10 cintas de Marvel, siendo su última película como el superhéroe en “Avengers: Endgame” en 2019.

El actor de 41 años fue entrevistado por la revista en una granja en Georgia para dicho número, habló sobre cómo ha mantenido ese equilibrio entre el trabajo y su vida privada, la cual no descarta en un futuro complementar con una familia.

“Eso es absolutamente algo que quiero”, afirmó, pero apuntó que no espera comentar mucho de su vida privada en público porque “algunas cosas las quieres sólo para ti, o sólo para mi familia y mis amigos”.

Chris Evans y sus mejores fotos