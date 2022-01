Christian Martinoli renunció de TV Azteca al poco tiempo de haber ingresado porque no era lo que esperaba.

Fuel el 30 de julio de 1998 la fecha que marcó el inicio de la relación laboral entre Christian Martinoli y TV Azteca, sin embargo, su participación en la televisora no fue como lo esperaba, por lo que no dudó ni un segundo en renunciar; pero la narración deportiva le tenía reservado un lugar especial en la historia y su salida de la empresa no se dio.

Y es que el propio comentarista nacido en Argentina reveló que no comenzó de lleno en la sección deportiva como era su objetivo, sino como conductor en un programa juvenil llamado ‘El Club’ al lado de Sandra Chaín, por lo que al ver que no era tomado en cuenta para los deportes, el ahora famoso comentarista se presentó en la televisora para renunciar.

Fue a través de su cuenta de Facebook, donde Christian Martinoli recordó el momento en el que acudió con un productor de TV Azteca para comunicarle la decisión que había tomado: "Yo no vine a esto, yo quiero renunciar", no obstante, el receptor del mensaje logró convencerlo de que se quedara, por lo que el tiempo y su inigualable talento detrás de los micrófonos le dieron su mejor recompensa: Revolucionar el relato deportivo.

¿Quién logró convencer a Christian Martinoli de que se quedara en TV Azteca?

Fue el productor de Azteca Deportes, Enrique Valdez, quien logró convencer a Christian Martinoli para que no renunciara a TV Azteca, pues le advirtió que una vez adentro de la empresa era más fácil lograr su objetivo de llegar al área deportiva, de la cual se encargaba en aquel entonces José Ramón Fernández. Y así fue.

"Pero acabas de llegar, esto da trabajo, hay que caminar en la vida, no renuncies, ya estás aquí, lo más difícil es entrar, una vez que ya estás aquí, aguántate. Siguió Martinoli, afortunadamente no lo dejé renunciar", fueron las palabras que detuvieron a la ahora máxima figura de TV Azteca y además considerado por la afición como mejor narrador deportivo de México.