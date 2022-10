Uno de las caras más importantes del futbol Mexicano es Christian Martinoli, quien junto a Luis Garcia transmiten varios de los encuentro de la Liga MX como todos los partidos del Tri en TV. Sin embargo, el reconocido aficionado de Toluca confesó que estuvo cerca de conseguir chamba en Fox Sports.

Sin duda Martinoli es la voz que más conocida de las transmisiones de futbol, donde el humor junto a la crítica punzante siempre están en cada uno de sus análisis. Por otro lado, junto a Jorge Campos, Doctor García, David Medrano y Zague ha llevado transmisiones únicas todo el territorio mexicano.

Sin embargo, esto estuvo cerca de no darse debido a que el relator estuvo cerca de ir a pedir chamba a Fox Sports. Esta decisión se le presentó luego de que haya estado con mucha inestabilidad viajando por todo México como independiente junto al camarógrafo Jaime Silver.

Debido a esto, el fanático del Chorizo Power no dudó en viajar a Estados Unidos y preguntar por trabajo. “Yo quería ir a preguntar en Santa Mónica Boulevard, en (las oficinas de) Fox Sports, si tenían chance para mí, porque ma había cansado de que no me daban chance en México y no tenía chamba y estaba en problemas hasta económicos", recordó en el podcast de Enrique Garay.

Finalmente, Christian Martinoli no viajó por aquellos años a tierra estadounidense y poco tiempo después se enroló a TV Azteca donde lleva más de 20 años de trayectoria junto a Luis García.